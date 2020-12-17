Кількість пацієнтів з COVID-19 в Україні збільшується щодня. Станом на 16 грудня, в країні зафіксовано понад 900 тисяч хворих. В середині листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на коронавірус захворіли майже 26,5 тисяч медиків, 258 з яких померли. Зараз статистика ще більш страхітлива.

Далі текст мовою оригіналу

Степанов акцентировал внимание на том, что медики за восемь месяцев борьбы с COVID-19 сильно истощены, так как за жизнь и здоровье украинцев им зачастую приходится бороться 24/7. В такой ситуации крайне важно уделять максимальное внимание не только надлежащему обеспечению медицинских работников средствами индивидуальной защиты, но также и качеству этих изделий. Ведь качественные респираторы, маски и костюмы биозащиты, это не только комфортные условия работы сотрудников медучреждений, но прежде всего это вопросы жизни и здоровья людей.

Если на старте эпидемии украинские медики столкнулись с отсутствием в достаточном количестве средств защиты, то теперь возникала другая проблема – низкое качество масок, респираторов и костюмов биозащиты.

Одной из причин распространения заболеваемости среди сотрудников медучреждений являются некачественные средства индивидуальной защиты. Об этом говорят и инфекционисты, и представители МОЗ. Даже министр здравоохранения Степанов во время одного из брифингов заявил, что высокое количество инфицированных медработников напрямую связанно с некачественными костюмами биозащиты.

Это подтверждает и случай, который произошел в Великобритании. Там из-за нехватки средств защиты, трем медсестрам пришлось работать один день в костюмах из мусорных пакетов. В итоге – сотрудницы больницы заразились коронавирусом.

На сегодняшний день в Украине образовался огромный рынок некачественной продукции. В СМИ регулярно появляются новости о поставке в украинские больницы средств индивидуальной защиты очень низкого качества. Так например, в мае текущего года стало известно, что СБУ начала уголовные производства против шести недобросовестных компаний, участвовавших в торгах по закупке средств индивидуальной защиты. Товары, поставленные этими компаниями, были плохого качества и своей основной функции – защиты от вируса, они не выполняли.

Руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин две недели назад заявил, что 99% средств индивидуальной защиты органов дыхания не имеют никакого отношения к качественной продукции.

Некачественные средства защиты в первую очередь представляют огромную опасность для врачей, которые ошибочно думают, что защищены при работе с больными COVID-19. Но, увы, эта иллюзия не в состоянии защитить врачей от реальной опасности. Более того, на фоне низкого уровня тестирования людей, она способствует стремительному распространению вируса. Ведь после окончания работы медики возвращаются домой, контактируя в магазинах и транспорте с огромным количеством людей.

Основная причина, почему украинский рынок заполонили некачественные средства индивидуальной защиты – отсутствие единого базового документа, который бы регулировал рынок медицинских изделий. Нет, речь не идет об отсутствии такого документа как такового. Наоборот, на сегодняшний день в Украине существует огромное количество нормативно-правовых актов, регулирующих оборот медицинских изделий. Только вот вместо того, чтобы сделать этот процесс простым, понятным и прозрачным, они сильно усложняют его. В частности, большое количество нормативно-правовых актов проводит к возникновению правовых коллизий.

Вторая проблема – привязка медицинских изделий к кодам УКТВЭД при определении ставки НДС и таможенной пошлины. Сотрудники таможни на собственное усмотрение выбирают, в каком случае применять льготную ставку НДС, а в каком – полную. Налоговый кодекс устанавливает, что по льготной ставке НДС облагаются операции, связанные с поставкой и ввозом в Украину медицинских изделий в соответствии со списком, который определен правительством. Речь идет не о списке медицинских изделий, а о перечне кодом УКТВЭД.

В рамках упрощения процедуры государственных закупок во время борьбы с коронавирусом, при определении перечня средств индивидуальной защиты произошла привязка к кодам УКТВЭД. Это позволило медучреждениям приобретать СИЗы, которые не учитывают специфику работы с вирусными инфекциями.

Сейчас многие украинские производители изготавливают качественные средства индивидуальной защиты. Такие СИЗы в состоянии обеспечить медработникам надежную защиту от вируса. Но пробиться на украинский рынок отечественным производителям крайне сложно. Причина – постоянно нарастающий объем продукции иностранного производства, который возник вследствие упрощения процедуры сертификации и признания Украиной европейских сертификатов. Причем, важно отметить, что несмотря на наличия сертификатов, импортная продукция часто оказывается некачественной.

Усугубляет ситуацию с увеличением оборота некачественных средств индивидуальной защиты и отсутствие надлежащего контроля за качеством медицинских изделий. У наблюдательных и контролирующих органов сейчас очень ограниченные ресурсы в части проверок соответствия техническим регламентам и международным стандартам изделий, которые поступают на украинский рынок. Это происходит, в том числе и из-за действия моратория на проверки отдельных категорий субъектов хозяйственной деятельности, который в свое время ввели, чтобы снизить нагрузку на бизнес.

Собственно, это основные причины, почему на украинском рынке много некачественных средств индивидуальной защиты, которые вместо того, чтобы защищать от вируса, способствуют его распространению.

Возможно, ли изменить ситуацию и снизить количество некачественных СИЗ на рынке? Да. Для начала необходимо принять отдельный закон, который бы урегулировал рынок медицинских изделий. Такие законопроекты дважды выносились на рассмотрение Верховной Рады, но по итогу приняты не были.

Вторым шагом должно стать внедрение международной классификации медицинских изделий с использованием стандартов UDI или GMDN. Это позволит отойти о практики определения медицинских товаров по УКТВЭД.

Не менее важно отработать вопрос введения лицензирования продажи медицинских изделий, которые вводят в Украину из других стран. Сейчас этот процесс практически не контролируется.

Ну и не менее важно, внедрять на государственном уровне механизмы поддержки украинского производителя, который готов производить качественные СИЗ и может это делать. Как вариант это может быть льготное кредитование или какие-то программы поддержки предпринимателей.

Данный комплекс мер и обеспечение отечественных производителей #Veneto , #Kievguma и #медзахист позволит оставить на украинском рынке качественную продукцию и избавиться от СИЗ, которые вместо реальной защиты создают ее видимость.