Чудная история произошла с моим товарищем Andrey Ndha. Выводы - в конце текста. Ниже - прямой текст:

27 июня мы были на Leopolis Jazz Fest, где проводился конкурс от компании Ernest Airlines. Среди множества мелких призов, как брелок и кепка, был сертификат на билеты в обе стороны по выбранному направлению - его я и выиграл. Крутанул барабан, "сектор приз", ну и все как в Поле чудес. Овации, поздравления, видосик в инстаграм.

Моему счастью не было предела, так как, не считая выигранного под крышечкой колы в нулевых йо-йо, я больше ничего в жизни не выигрывал. Не веря своему счастью, дважды переспросил, что делать с выигранным сертификатом. Как "обналичивать"? На что сказали, не волнуйся, в течение месяца, максимум до сентября, вас наберут, забронируете даты, отправите паспортные данные и вперед! В полном восторге мы пошли наслаждаться музыкой. В тот вечер играла, волшебная Diana Krall!

Прошло лето. Наступил сентябрь. Звонков никаких не было. Имейлов тоже. Даже смс. Решил набрать сам. Дальше, как всегда диалоги:

Звонок 1 - 11:45:

- Здравствуйте, вот я, вот сертификат, никто не звонит, волнуюсь. Дайте билет.

- Я ничего не знаю. Позвонить после 12 и попросить Свету.

- Ок, спасибо.

Звонок 2 - 12:15:

- Здравствуйте, вот я, вот сертификат, никто не звонит, волнуюсь. Сказали спросить Свету. Дайте билет.

- Нет. Билеты не даем. Надо было подать заявку до 15 августа.

- Нам никто не сказал. Вот есть сертификат, там тоже ничего. Все о чем предупредили, что мы должны ждать когда позвонят из компании.

- Не знаю кто вам и что должны. Организаторы, должны были все делать, а я звонить не должна.

- Ну я не знаю про каких организаторов речь. На стенде был только бренд компании. На сертификате тоже. И номера телефонов вашей же компании.

- Претензии к организаторам. Они списки отдали, тех я обзвонила.

- Так вы кого-то все-таки обзвонили? Так может и мы там в вашем списке.

- Нет вас.

- Так вы даже не спросили моего имени. Откуда вы знаете, что меня там нет.

- Оттуда. Я вижу кто подал заявки, вашей нет.

- Так откуда вы знаете?

- Знаю и все. Еще раз говорю, кто хотел тот, подал заявку и все у них ок.

- Ну вы мне сейчас сказки какие-то рассказываете. Я не знаю ни одного кто получил билет. И знаю как минимум одного - себя, кто его не получил. Получается либо вы, либо компания врет.

Новини Киев должен избавиться от этой желтой заразы

- Никто вас не обманывает!!! (кричит на меня)

- Ну как вы на ходу правила конкурса какие-то придумали, про какие-то списки говорите.

- Так. Я знаю что и кто выиграл, доказывать вам ничего не собираюсь.

- Понятно. Есть возможность с кем-то посерьезнее, чем саппортом поговорить?

- Нет. Пишите на английском письмо в главный офис.

- Напишу.

Так вот написал. А пока жду ответа, хочу и вам рассказать, про существование замечательного украинского кастомер сервиса, возможно, даже у неплохой компании Ernest Airlines. Хотя об этом я скорее всего не узнаю.

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Дорогой Ernest Airlines, понимаете, у всех конечно же бывают ошибки. Как в той ставшей уже мемом истории о том, "как прыщавая, щербатая девочка погубит весь ваш маркетинг". Погубит и не моргнёт, а когда это произойдет - хмыкнет и пойдет искать себе новую работу. Вы же, со всеми вашими рекламными бюджетами, спонсорскими пакетами, барабанами и призами под Дайану Кролл - так ничего и не узнаете. Потому что оператор Света вам ничего не скажет. А тем временем - продолжит посылать всех, кто позвонил, методично обнуляя все ваши старания.

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