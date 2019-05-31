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Ілля Кенігштейн
Ілля Кенігштейн
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Как все изменится: что нужно знать о будущем

1.3тЧитати матеріал російською

Как-то я выступал перед подростками 14-16 лет и рассказывал им о профессиях будущего. В зале было около 50 человек, большинство детей тема сильно зацепила, в конце лекции не слазили с меня ещё полчаса.

Некоторые тезисы с того выступления:

- Сколько сейчас жителей Украины? 40-45 миллионов, возможно меньше. Вы, выбирая профессию, будете потом стараться "продать" себя им. А если вдруг решите куда-то переехать, то эта страна тоже будет иметь своих несколько миллионов населения и вам нужно будет там вначале стать своим, а потом опять же продать им себя.

Новини
Киев должен избавиться от этой желтой заразы

- Но если вы забудете про границы и будете мыслить глобальными категориями, сочетая в своих целях лучшие мировые примеры с тем, к чему лежит ваша душа - у вас гораздо больше шансов добиться успеха. В этом случае вы будете “продавать” себя не миллионам, а всем 7 миллиардам людей.

- Части из вас придется забыть про свою песочницу, свой двор, город и даже страну. Некогда большой мир стал маленьким и доступным - почти в любой конец планеты можно долететь в течении суток, почти везде люди сносно говорят по английски, почти везде можно быть "местным", погружаясь в местные новости, дискуссии, жизнь. В сочетании с современными технологиями, такая доступность создает неограниченные возможности. Но эти возможности открыты только для тех, кто готов и хочет ими пользоваться.

Новини
Профессии будущего: работа будет привилегией

- Как сказал один начинающий диджей из Калифорнии в ответ на комментарий товарища, что наверное сложно пробиться в шоу-бизнесе, ввиду колоссальной конкуренции. В одном только Лос Анджелесе - таких как он тысячи если не десятки тысяч. “Ну да, - сказал он, - но в мире сейчас 7 миллиардов человек, и если я найду свой миллион слушателей, и они купят мой трек, заплатив хотя бы по 1$ - я стану миллионером."

- Первое - забыть про границы. Второе - быстро меняться. Уметь переизобретать себя. Мир стал быстрым, мир стал доступным. Пробуйте, если ошибаетесь - ПРАЗДНУЙТЕ свои ошибки потому что это крутой урок. А потом быстро меняйтесь и пробуйте дальше.

Новини
Перенос рабочих дней на выходные: сколько уже можно?

- В мире прошлого нужно было долго учится и всё умещать в свою голову, потому что знания были менее доступны, чем сейчас. Для того, чтобы что-то найти или узнать наверняка - надо было идти в библиотеку и тратить кучу времени, копаясь в книгах. Сейчас же большинство ответов можно найти при помощи своего смартфона, пока сидишь в туалете.

- И это меняет образ поведения. В американских школах уже не учат знаниям, а учат быстро находить ответы. Уметь быстро находить ответы - вот это один из ключевых навыков.

- Другими словами, не надо знать теорему наизусть, нужно знать что она есть и примерно о чем она, уметь быстро её находить, чтобы воспользоваться ей когда нужно. Уметь пользоваться своими знаниями, а не пытаться запомнить всё на свете, забивая свою голову всем подряд - вот фундаментальная разница людей будущего с людьми прошлого.

Новини
Убожество в стране достигло апогея. Какой-то постоянный позор

- Низкоквалифицированные специальности будут заменяться роботами, главной ценностью в обществе станет востребованность. У востребованности появится грань, за которой окажется гигантское количество человек, которые сформируют собой класс бесполезных людей. Для того, чтобы не попасть в их число, необходимо уже сейчас думать опережая ту реальность, в которой мы все живем. Нужно учиться как можно лучше, чтобы приобретать не только навыки (КАК рулить грузовиком), но и знания (ЧТО такое вообще грузовик, как он работает, что если завтра станет работать иначе).

- Учитесь добывать знания быстрее других, и пользоваться ими быстрее других. Всё это уже доступно онлайн. Это сложно, но интересно. Необходимо постоянно апгрейдить себя, добавляя то, что не в состоянии вам дать безнадежно-устаревший украинский ВУЗ. Совсем скоро вы сможете не выезжая из Киева посещать лекции Стэнфорда, принимать участие во всевозможных мастер-классах, учиться, общаться, предлагать собственные результаты другим людям на всем земном шаре.

- Не бойтесь будущего, наоборот - СТАНЬТЕ ИМ.

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Автор
Ілля КенігштейнІлля Кенігштейн
Джерело
Джерело:Facebook Ильи Кенигштейна
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