Їли піцу і салати: в ресторані на Львівщині отруїлися 14 осіб

У місті Борислав (Львівська область) 14 людей отруїлися в місцевому ресторані.

Як повідомив Департамент охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації, пацієнти були госпіталізовані протягом 11-12 грудня зі скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту і болі в животі.

За даними медиків, всі постраждалі відвідували ресторан "РАТ" в Бориславі, їли піцу, салат "Цезар" та інші страви.

У більшості пацієнтів виявлено Salmonella enteritidis (сальмонела ентеріка). Станом на 20 грудня 14 осіб залишалися на госпіталізації, одна перебувала на амбулаторному лікуванні.

Ілюстрація fakty.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Львові під час святкування весілля в ресторані сім чоловік отруїлися і потрапили до інфекційної лікарні.

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