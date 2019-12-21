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21 грудня • оновлено в 21:28
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Їли піцу і салати: в ресторані на Львівщині отруїлися 14 осіб

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У місті Борислав (Львівська область) 14 людей отруїлися в місцевому ресторані.

Як повідомив Департамент охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації, пацієнти були госпіталізовані протягом 11-12 грудня зі скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту і болі в животі.

За даними медиків, всі постраждалі відвідували ресторан "РАТ" в Бориславі, їли піцу, салат "Цезар" та інші страви.

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У більшості пацієнтів виявлено Salmonella enteritidis (сальмонела ентеріка). Станом на 20 грудня 14 осіб залишалися на госпіталізації, одна перебувала на амбулаторному лікуванні.

Ілюстрація

Ілюстрація

fakty.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Львові під час святкування весілля в ресторані сім чоловік отруїлися і потрапили до інфекційної лікарні.

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Місце
Україна Львів
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Массовые отравления все на Западной Украине. Там что, такие неряхи и грязнули живут? В Одессе недавно были, но на востоке Украины очень редко. Санстанцию декоммунизировали, как наследие коммуняк, а люди теперь массово травятся.
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