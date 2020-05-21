Їли на вулиці, жінка на 9 місяці вагітності: подружжя з України застрягло в Індії через карантин

Подружня пара з України через карантин не змогла повернутися на батьківщину з Індії, де зафіксовано майже 86 тисяч хворих COVID-19. Ситуація ускладнена тим, що жінка на дев'ятому місяці вагітності та їй народжувати з дня на день

У них були квитки на літак в Україну з відпустки ще в березні, але рейс відмінили, а гроші вже давно скінчилися, йдеться в сюжеті ТСН.

На евакуаційний рейс в травні подружжя не потрапило вже через термін пологів. Марія повинна народити з дня на день. За словами пари, коли через карантин закрилися магазини, вони харчувалися тим, що знаходили на вулиці. Власні ж гроші скінчилися вже давно. Через соцмережі звернулися до небайдужих, щоб зібрати хоч трохи коштів.

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"Безкоштовно пологи приймаються, єдине, що за ліки потрібно буде платити. Ще є варіант вдома, але ми не ризикуємо. Тут у них дуже практикують кесарів розтин. Ми через це переживаємо і, тобто, навіть не обов'язково за показаннями", – каже Марія.

Зараз подружжю вже допомагають дипломати і волонтери: грошима, їжею і речами. Вони переїхали в краще житло, однак, скільки доведеться пробути в Індії – не знають: "Може місяць або два, а може більше. Поки не будуть зроблені документи на дитину, ми повернутися не зможемо".

У посольстві України в Індії запевнили, що сім'ю вже забезпечили всім необхідним.

"Фінансову спонсорську допомогу їм перерахували гроші, вони задоволені, вдячні. Останнім часом вони перестали скаржитися на посольство, але продовжують скаржитися на уряд, тому що немає евакуаційних рейсів на безкоштовній основі", – відзначили в установі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щонайменше 35 громадян України, які подорожували по Італії на круїзних лайнерах, застрягли в цій країні через карантин у зв'язку з коронавірусом.