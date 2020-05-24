Їли каші і прали шкарпетки без мила: українці розповіли як чекали евакуацію з Катару

У неділю, 24 травня через Катару прилетів літак з українцями на борту. Два місяці наші співгромадяни чекали можливість повернутися додому, атакували Міністерство закордонних справ петиціями, щоб їх відвезли на батьківщину. І нарешті їхні прохання були почуті.

Як розповіли самі українці, деяким з них пощастило – роботодавці взяли на себе організацію житла та харчування людей, які залишилися без роботи. Деяким власники надавали тільки житло. А частині тих, які повернулися, довелося буквально поневірятися по кутах.

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Деяким допомогли роботодавці

Літак затримався майже на годину. Рейс з Дохи приймали в старому терміналі "Б" аеропорту "Бориспіль". Сам термінал був наглухо закритий, тому рідним і друзям довелося кілька годин стояти на вулиці, добре, що не було дощу.

Термінал закритий, тому чекати пасажирів рідним довелося на вулиці

"Ми зустрічаємо сина, Діму. Він працював в Досі баристою в ресторані. Коли почався карантин, ресторан закрився. Але господар не кинув їх, він надав їм житло і харчування. Хлопці навіть не хотіли звідти їхати. Але ось з'явився літак вперше за ці два місяці, і він вирішив прилетіти. Тому що там карантин ще триває, і він більш серйозний, ніж у нас. Вирішив повернутися, а коли все закінчиться, знову буде шукати роботу там", – розповіла жінка з Хмельницького.

Маргарита, яка тільки зійшла з літака, розповідає, що працювала там в готелі "Інтерконтененталь". "Я втратила роботу через карантин. Але роботодавець нас підтримував, у нас було житло і харчування. Тому в цьому плані було все нормально. Мій друг порадив мені звернутися в наш МЗС, консульства. І хоча я скептично ставлюся до таких речей, як допомога держави, але все-таки спробувала. Виявляється, дуже багато наших людей писали туди петиції. І ось нарешті з'явився літак, і ми змогли повернутися додому. Літак був повний", – розповіла Маргарита.

Незважаючи на те, що аеропорт закритий, нелегальні таксисти тут працюють цілодобово

Повернулася на батьківщину і мама з трьома дітьми. Як розповіла їхня бабуся, батько дітей працює в Катарі, "Нам було складно повертатися, дуже багато українців писали листи в МЗС. Деякі вважають, що держава нам ніяк не допомагала. Але я думаю, що саме вони допомогли нам повернутися на батьківщину", – вважає мама малюків.

Але не всім так пощастило

Однак українка Юлія, яка також повернулася додому, розповідає, що далеко не всім українцям так пощастило, що роботодавці надали їм житло і харчування.

"Багатьом довелося жити у друзів, родичів, просити допомоги у рідних, щоб якось заплатити за продукти. Я бачила, що в нашій групі організовували допомогу таким людям, яким просто нема на що жити вже. А в консульстві нам постійно говорили, що нас недостатньо для того, щоб організувати літак. ми були згодні на все, оплатити рейс, в розумних межах, звичайно. Проходити обсервацію. Два місяці ми чекали цього літака, це жахливо. Я знаю, що людей з інших країн навіть евакуювали свої держави, а про нас забули", – розповіла дівчина.

Довгоочікувана зустріч

Андрій також повернувся в неділю додому. "Я працював на будівництві. І поки була робота, я не турбувався. Але через карантин роботи стало менше, а потім нас взагалі звільнили. Нам ще залишили житло, але годувати себе і утримувати ми повинні були самі. Хлопці вже скидалися разом, щоб організувати харчування, покупку якихось необхідних речей. Останнім часом ми сильно економили, харчувалися кашами, хлібом. Гроші крім їжі ні на що не витрачали, навіть шкарпетки прали без мила, щоб вижити. Але гроші швидко танули, без заробітку в Катарі робити нічого, там все дуже дорого. Постійно зверталися в консульство, організували групи в чатах, щоб якось разом боротися, хтось розсилав відеозвернення. І тільки зараз нам вдалося повернутися, я вважаю, що це ненормально", – каже Андрій.

Закінчилася і довга подорож українки Ольги Миколаївни. "Я вперше поїхала туди до дочки ще в лютому. І ось застрягла до травня. Добре, що була у дочки, мене підтримували. Мені допомогли продовжити візу. Однак я вже думала, що додому не повернуся до середини літа", – каже літня жінка .

Українців зустрічали друзі і рідні

Володимир, який зустрічав свою знайому, розповів, що два місяці їй довелося поневірятися по знайомих. "Робота закінчилася і їй нема на що було жити. Все, що заробила, пішло на харчування. Її прихистила родичка, яка теж там живе, але за харчування, необхідні речі, ліки їй доводилося платити самій. Фактично повертається ні з чим. Багато разів зверталася в наше консульство, але там морозились. Відповідали лише, що про вашу проблему знаємо, але коли буде літак не нам вирішувати", – обурюється Володимир.

Нарешті вдома

"У деяких через місяць просто закінчилися гроші. Не всім так пощастило, що роботодавець їм щось платив. Мені, наприклад, вказали на двері через пару тижнів. Сказали, звертайся в своє консульство, нехай вони вирішують. Ми зі знайомою на двох знімали там кімнату, а потім ще й рідні мені допомагали. Квиток оплатили батьки, щоб я тільки повернулася сюди. Фактично залишилася ні з чим", – розповіла Катерина.

Всім українцям після прильоту виміряли температуру, а також попередили, що два тижні вони повинні перебувати вдома. До речі, привезли українців з Катару компанія Sky up, квиток на літак коштував 300 євро.