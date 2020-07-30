2 августа христиане восточного обряда отмечают праздник – День пророка Ильи.

Кто же этот пророк Илия и почему его так почитают?

Пророк Илия является единственным ветхозаветным пророком, память которого почитается в современной православной церкви. По преданиям, пророк Илия родился в 9 веке до нашей эры. Он был ревностным поборником религии и боролся против идолопоклонства.

Уникален пророк тем, что был призван Господом на небо живым: "Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на Небо".

Церковнослужители утверждают, что пророк Илья станет предтечей Второго Пришествия Христа на землю.

У древних славян также был образ пророка Илии – это бог-громовержец Перун, поэтому этот день еще называют Перуницей, днем Громовержца.

Эти два образа в связи с принятием христианства соединились воедино.

Самое главное действие этого дня – это ограничение или полный запрет на купание в открытых водоемах.

Многие до сих пор соблюдают эту традицию. И это обусловлено тем, что именно с этого дня вода становится прохладнее, начинают цвести водоросли и активизируются различные водные энергии.

Наши предки верили, что именно в этот день можно утонуть или захлебнуться водой. Особенно оберегали детей.

О чем можно просить и что можно и необходимо делать в день почитания пророка Илии и громовержца Перуна?

Делаем и заговариваем свечи - громовицы для защиты дома и семьи.

Защищаем специальными ритуалами дом от пожара и ударов молнии.

Проводим ритуалы на урожай и хорошую погоду.

Прекрасно проводить денежные ритуалы и просить благополучие в семью.

Если ваши помыслы чисты, то просить можно практически обо всем.

Также наблюдали за погодой. Если в этот день выпало много дождя, значит в текущем году будет немного пожаров. Если слышался очень сильный гром, значит в течение года будут частые головные боли.

После 2 августа ни комары, ни мухи уже не будут кусать.

Если вы хотите получить благословение пророка Ильи, то 2 августа следует обязательно сходить в церковь, поставить свечку у иконы пророка и вознести ему молитву - святой всегда слышит просьбы, особенно обращенные к нему от души.

Молитва Илье пророку

"О, преславный и предивный пророк Божий Илия, моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о грехах наших и всесильной своей благодатью да поможет нам оставить путь нечестия и преуспевать в добрых делах.

Да укрепит нас в борьбе со страстями и похотями нашими, да насадит в сердце нашем дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних.

Так поживем в мире и благочестии в веке этом и удостоимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Он же достоин чести и поклонения, со Безначальным Его Отцом и Пресвятым Духом во веки веков. Аминь".

Заговор на богатство

Тот, у кого совсем плохо с деньгами, купите мак. 2 августа на рассвете насыпьте в комнатах по углам и немного в кошелек этот мак, предварительно начитав на него трижды такие слова:

"Илья щедрый, расщедрись на мой мак так, чтобы он народил мне пятак, пятак народил десятку, десятки народили бы мне достатки. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь. Пророк мою просьбу знает, мне во всем помогает".

Я желаю вам крепкого здоровья и удачи. Верить или не верить в приметы – индивидуальное дело каждого. Но чтение молитв и хорошие ритуалы еще никому не навредили.