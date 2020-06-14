ИЛ-76 навсегда ушел в небеса: никогда не будет прощения "братьям"

Наталя Юсупова Суспільство 11:03, 14.06.2020 Оновлено: 11:06, 14.06.2020

Сегодня трагическая дата для украинцев. В 2014 году в этот день, оккупанты сбили самолёт, на котором находились украинские десантники и члены экипажа. ИЛ-76 навсегда ушёл в небеса..Погибли 49 человек, 49 семей потеряли своих близких.

Когда-то мне звонила мать погибшего десантника и сказала, что ее жизнь никогда уже не будет прежней. Каждый день она плачет и вспоминает сына. Сегодня все, кто поддерживает нашу армии и воинов, должны почтить память погибших и зажечь свечку. Никогда не будет прощения "братьям", пришедшим убивать на чужую землю. Прошло уже 6 лет, но война не закончена, оккупанты продолжают уничтожать украинцев. Светлая память нашим бесстрашным воинам. Пам‘ятаємо і сумуємо.

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