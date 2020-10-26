Ікона, що впала, – погана прикмета: ПЦУ спростувала ще один забобон

Православна церква України розвінчала забобон про те, що ікона, яка впала або розбилася, є поганою прикметою.

Якщо навіть це трапилося, не варто думати про погане, краще помолитися Богу й подякувати Йому за все. Про це йдеться в повідомленні ПЦУ на сторінці церкви у Facebook.

Ікони ніяк не можуть бути провісниками поганих подій або новин для православних християн, зазначають у ПЦУ.

"Рукотворні святині, на жаль, теж мають певні фізичні властивості та цілком можуть із часом або під впливом різноманітних факторів іржавіти, тріснути, впасти, розбитися… І жодних "покарань", "попереджень", "потойбічних сил", "злих духів" чи ще чогось тут немає", – йдеться в повідомленні.

У церкві також наголосили, що забобони й упередження є помилковою вірою, перекручують істину й породжують у душі невпевненість, страх і стають причиною подальших проблем.

ПЦУ розвінчала забобон про те, що ікона, яка впала або розбилася, є поганою прикметою Facebook ПЦУ

Зокрема, якщо ікона впала або розбилася, не потрібно відразу думати про щось погане: краще помоліться Господу й подякуйте Йому за все, що мали та маєте, за ваших близьких і рідних, за ваше буття й можливість жити.

Підніміть ікону, поставте або повісьте на місце і закріпіть ретельно. Якщо вона розбилася, обережно очисьте її від осколків, щоб не порізатися, а потім замініть скло на нове. Якщо тріснула рама, її можна теж замінити новою. Якщо самостійно не виходить відновити ікону, її можна віднести до храму, можливо, там її зможуть відреставрувати, або придбайте нову, порекомендували в ПЦУ.

"У будь-якому разі не надумуйте собі жодних проблем, вірте й покладайте надії лише на Господа: "Пречистому Твоєму образові поклоняємось, Благий, благаючи прощення провин наших, Христе Боже, бо Ти з волі Своєї тілом зійшов на хрест, щоб визволити створених Тобою. Тому вдячно співаємо: Ти радістю наповнив усе, Спасе Наш, прийшовши спасти світ"", – підсумували в Православній церкві України.

Якщо ікона впала або розбилася, не потрібно відразу думати про щось погане скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПЦУ розвінчала забобон про згаслу свічку.