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"Їй не вистачає": психолог розповів про проблеми Савченко

6.1тЧитати новину російською

Характер висловлювань народного депутата України (позафракційного) Надії Савченко говорить про те, що в цивільному житті їй не вистачає конфліктів, тому вона створює їх сама.

"Я б звернув увагу на особливість особистості Надії Савченко. Характер її висловлювань говорить про те, що в цивільному житті їй не вистачає конфлікту. Зараз вона потрапила в ситуацію, де потрібно діяти тонко, а так діяти вона не вміє. Тому Савченко прагне використовувати будь-які конфлікти, які є, а якщо їх не вистачає, то вона провокує сама", - сказав в коментарі "Обозревателю"психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім.

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За словами психолога, Савченко повністю розкривається як особистість в умовах конфлікту.

"Це боєць, людина з дуже сильним характером і волею, умінням йти до кінця, продавлювати власну думку. Такий собі чоловік у спідниці. У мирному середовищі їй некомфортно, вона переживає стрес. Для неї характерно, що в бойовому середовищі вона переживає заспокоєння, тому що там вона може себе реалізувати ", - зазначив він.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко заявила, що готова повернути президенту Петру Порошенко "зірку Героя України".

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Тема
Ексклюзив
Особи
Надія СавченкоВалентин Кім
Місце
Україна
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