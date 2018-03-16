"Їй не вистачає": психолог розповів про проблеми Савченко

Характер висловлювань народного депутата України (позафракційного) Надії Савченко говорить про те, що в цивільному житті їй не вистачає конфліктів, тому вона створює їх сама.

"Я б звернув увагу на особливість особистості Надії Савченко. Характер її висловлювань говорить про те, що в цивільному житті їй не вистачає конфлікту. Зараз вона потрапила в ситуацію, де потрібно діяти тонко, а так діяти вона не вміє. Тому Савченко прагне використовувати будь-які конфлікти, які є, а якщо їх не вистачає, то вона провокує сама", - сказав в коментарі "Обозревателю"психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім.

За словами психолога, Савченко повністю розкривається як особистість в умовах конфлікту.

"Це боєць, людина з дуже сильним характером і волею, умінням йти до кінця, продавлювати власну думку. Такий собі чоловік у спідниці. У мирному середовищі їй некомфортно, вона переживає стрес. Для неї характерно, що в бойовому середовищі вона переживає заспокоєння, тому що там вона може себе реалізувати ", - зазначив він.

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко заявила, що готова повернути президенту Петру Порошенко "зірку Героя України".