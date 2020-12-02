III Міжнародний конкурс-лабораторія постановок молодими режисерами відбувся в театрі оперети

З 24 до 27листопада включно у Національній опереті України проходив фінал ІІІ Міжнародного конкурсу-лабораторії постановок молодими режисерами в жанрі оперети/мюзиклу/опери-буф. Це амбітний проєкт, який може відродити в Україні студійний режисерський рух, завдяки якому формуватиметься нове покоління театральних режисерів.

У заключному етапі змагалось чотири конкурсні роботи, які відібрали із 20 заявок:

"Інший Отелло" за В.Шекспіром – інсценізація для трьох акторів, режисерка Ольга Анненко (Київ);

"4`33" – перформативний фарс за Д.Кейджем та А.Аллє, режисер Антон Шеремок (Чернігів);

"Шлюбний вексель" Дж. Россіні – опера, режисерка Лада Шиленко (Київ);

"Сковорода – live" – моноопера для 1.5 виконавців та хору, режисер Тимофій Бінюков (Харків).

Протягом чотирьох днів молоді режисери створювали ескізи майбутніх постановок, а в останній день конкурсу-лабораторії представили їх на малих сценах Національної оперети України.

"Це вже третій конкурс-лабораторія, але ще ніколи ми з експертами так довго не сперечались, визначаючи переможця. Відбулись справжні дебати. Серед фіналістів відзначили дві роботи – "4`33 " і "Позивний Отелло". Національна оперета України завжди відкрита до пропозицій та творчої співпраці", – наголосив куратор конкурсу-лабораторії Максим Добролюбов.

Фіналістам ІІІ Міжнародного конкурсу-лабораторії постановок молодими режисерами в жанрі оперети/мюзиклу/опери-буф провели два майстер-класи від знаних українських режисерів – Максима Голенка та Оксани Дмітрієвої. Конкурсанти зустрічались із представниками виробничих цехів театру та обговорювали деталі майбутніх потановок – костюми, перуки, декорації, освітлення тощо.

Під час активної роботи лабораторії учасники отримали неабиякий досвід, обмінювались знаннями та вміннями, завели нові знайомства, одержали рекомендації від експертів і заявили про себе.

"Конкурсні роботи були різних жанрів, дотичні до музичного театру. Ми вдячні учасникам за їх активність і вдячні Департаменту культури Київської міської державної адміністрації, який вже втретє підтримує конкурс. За молоддю – майбутнє України, тож сподіваємось, що імена фіналістів цього конкурсу стануть дуже відомими уже невдовзі", – зазначила комерційна директорка театру оперети Оксана Когут.

Карантинні умови внесли зміни до проведення конкурсу-лабораторії, тож цьогоріч не змогли долучитись учасники з-за кордону, хоча заявки надходили. Крім цього, було внесено зміни щодо перегляду конкурсних робіт. Через неможливість розміщення великої кількості глядачів у залах, було прийнято рішення щодо прямої трансляції ескізів. Відео постановок також можна переглянути на інформаційних ресурсах Національної оперети України.

За матеріалами пресслужби Національної оперети України

ФОТО: Анатолій Федорців