"Їхали з сиреною на червоний": з'явилися подробиці жахливої ​​ДТП з копами в Сумах

У Сумах поліцейське авто, яке в результаті аварії влетіло в пішоходів на тротуарі, їхало на червоне світло та з увімкненою сиреною.

Таку інформацію повідомили очевидці ДТП в коментарі Depo.Суми. За їхніми словами, поліцейський екіпаж включив сирену буквально за секунду до зіткнення.

Відзначимо, свідки повідомили, що по центральній вулиці їхав "Prius" патрульних, в бічну частину якого врізався Audi. Поліцейське авто винесло на тротуар. Кілька людей потрапили під некерований легковик.

ДТП в Сумах dancor.sumy.ua

За деякими даними, один або двоє постраждалих знаходяться на межі виживання.

Раніше очевидці повідомили, що, автомобіль патрульної поліції увімкнув сирену лише за п'ять метрів до переходу, коли вже було ясно, що зіткнення не уникнути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на даний момент зі слів очевидців відомо про п'ятьох постраждалих в ДТП. Місцеві жителі активно публікують в соцмережах фотографії з місця аварії.