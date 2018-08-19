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"Їхали з сиреною на червоний": з'явилися подробиці жахливої ​​ДТП з копами в Сумах

18.4тЧитати новину російською

У Сумах поліцейське авто, яке в результаті аварії влетіло в пішоходів на тротуарі, їхало на червоне світло та з увімкненою сиреною.

Таку інформацію повідомили очевидці ДТП в коментарі Depo.Суми. За їхніми словами, поліцейський екіпаж включив сирену буквально за секунду до зіткнення.

Відзначимо, свідки повідомили, що по центральній вулиці їхав "Prius" патрульних, в бічну частину якого врізався Audi. Поліцейське авто винесло на тротуар. Кілька людей потрапили під некерований легковик.

ДТП в Сумах

dancor.sumy.ua

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За деякими даними, один або двоє постраждалих знаходяться на межі виживання.

Раніше очевидці повідомили, що, автомобіль патрульної поліції увімкнув сирену лише за п'ять метрів до переходу, коли вже було ясно, що зіткнення не уникнути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на даний момент зі слів очевидців відомо про п'ятьох постраждалих в ДТП. Місцеві жителі активно публікують в соцмережах фотографії з місця аварії.

Місце
УкраїнаСуми
Об'єкти
аваріяДТПфотографииполіція
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Николай
Николай
Нужен закон при звуке сирены по тормозам, иначе никак
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Непийвода Орест
Непийвода Орест
Николай, нужно включать сирены до подьезда на светофор, а не выезда на него, ибо водителю еще нужно время чтобы оценить ситуацию и среагировать.
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
При давлениe выше 140/90 - срочно чиcтитe cосуды! Домашний cпособ прочиcтить cосyды бeз врaчей http://rodnoi.maminforum.com
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