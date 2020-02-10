Їхали на броньованому Mercedes зі зброєю: з'явилися подробиці затримання ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

У Закарпатській області 8 лютого затримали ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому, що трапилася напередодні, 7 лютого.

Як повідомили OBOZREVATEL джерела в правоохоронних органах, зловмисників спіймали в селі Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області.

Підозрілі особи їхали в броньованому Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200. Вимогу зупинитися вони проігнорували, натомість спробували наїхати на правоохоронців.

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Поліцейські повідомили, що перевірили сім осіб: двох жителів Мукачевого, двох – Луцька, одного киянина, жителя села Калинівка (Вінницька область) та села Жидичин (Волинська область).

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Під час огляду в автомобілях вилучили мисливський карабін, спецзасіб Форт-12Р, призначений для стрільби гумовими кулями, стартовий пістолет іноземного виробництва та 63 патрони до різної зброї.

Як зазначили джерела, водіїв Mercedes та Toyota затримали, інших фігурантів відпустили.

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Затримано ймовірних винуватців перестрілки в Мукачевому

Мотиви та обставини злочину будуть перевірятися в рамках кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ст.348 КК України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Нагадаємо, що перестрілка в Мукачевому трапилася вдень 7 лютого. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов'язують з колишнім народним депутатом Михайлом Ланьом. Пашкуляка з пораненням у плече доставили в ужгородську клініку. Його охоронець із важким пораненням перебуває в мукачівській лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активіст Сергій Самиляк із Мукачевого заявив, що в місті фактично криміногенна катастрофа.

Джерела OBOZREVATEL розповіли ексклюзивні подробиці злочину і повідомили, що на тлі стрілянини депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога хоче домогтися призначення "ручного" начальника місцевої поліції.

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