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Їхали до Порошенка: поліція заблокувала прихильників Саакашвілі

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У Музейному провулку поліція заблокувала авто представників партії Міхеїла Саакашвілі "Рух нових сил", які планували їхати в особняк президента Петра Порошенка в смт. Козин.

Як пише "Українська Правда", правоохоронці перекрили виїзд з провулку в напрямку Європейської площі.

"Учасники акції говорять з поліцією і умовляють правоохоронців звільнити дорогу. Також вони запитують у правоохоронців, чому на шоломах у них немає номерів і просять показати жетони", - повідомляє видання.

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Зазначається, що машина належить Сергію Кобі. Раніше правоохоронці повідомили йому про порушення ПДР, яке він скоїв вдень 18 березня.

"Авто Коби стояло на Європейській площі, а кілька патрульних авто перекривали йому подальший рух. Згодом з Європейської площі Коба переїхав до Музейного провулку, де його машині в подальшому не дали виїхати поліцейські", - пише УП.

На сторінці "Руху" в Facebook зазначено, що поліція затримала ще одного активіста Юрія Тебенка. Його повезли до Шевченківського відділку поліції.

Відзначається, що його звинувачують в організації розбору конструкцій на Майдані Незалежності в Києві.

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Як повідомляв "Обозреватель", станом на 15:00 мітинг прихильників Саакашвілі завершено.

Особи
Петро ПорошенкоМіхеїл Саакашвілі
Місце
УкраїнаКиїв
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