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13 лютого • оновлено в 11:39
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/ Суспільство

"Іх там нєт?" На Донбасі затримали російського найманця

12.2т
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На Донбасі затримали 24-річного представника російсько-окупаційних військ.

Про це повідомили на сторінці у Facebook Операції об'єднаних сил. Там зазначили, що російський найманець перебував у стані наркотичного та алкогольного сп'яніння.

Його затримали 12 лютого у смузі відповідальності однієї з мотопіхотних бригад ОТУ "Північ". Як додали в ООС, при собі затриманий мав адресну довідку та сумку з особистими речами.

На Донбасі затримали російського найманця

На Донбасі затримали російського найманця

ООС

Наразі російського найманця допитують працівники відповідних органів зі складу операції Об'єднаних сил.

"Він дає свідчення про чисельні злочини окупаційної адміністрації на Донбасі. Відомо, що він проходив службу на посаді навідника-оператора в підрозділах першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ", – зазначили в ООС.

На Донбасі затримали російського найманця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗСУ повідомляли хороші новини з Донбасу. За добу 11 лютого противник обстрілював українських воїнів п'ять разів.

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Автор
Гліб Іванов
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Golan Sim
Golan Sim
Очень убедительное доказательство - куртка(правда, не по размеру) с цветами напоминающими российский триколор и некая адресная справка. Не хватает ещё балалайки за пазухой и бутылки "Столичной" в кармане.. ))
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
полная версия https://www.youtube.com/watch?v=_S2CVr8-cHE&feature=youtu.be
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Экстренное заседание в ООН на какое число назначили по этому поводу?
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