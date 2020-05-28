Їх потрібно запам’ятати: у мережі показали обличчя українських медиків, які рятують від COVID-19
У мережі опублікували фотографії медиків екстреної допомоги з різних регіонів України, які щодня борються на новій передовій із пандемією коронавірусу.
Фотопроєкт ініціювала Всеукраїнська рада реанімації. Його присвятили лікарям до Дня екстреної медичної допомоги, який цього року випав на 27 травня, пише "Радіо Свобода" (щоб подивитися знімки, доскрольте до кінця сторінки).
"Вони щодня рятують життя українців, приїжджаючи на виклики. Вони мають різний стаж та професію, проте всі працюють у службі екстреної допомоги. Це – фельдшери, лікарі, водії та диспетчери", – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що через критичність ситуації пацієнти не завжди запам’ятовують обличчя тих, хто прийшов на допомогу та врятував їхні життя. Тому медикам і був присвячений такий проєкт.
Зауважимо, що автором знімків є фотограф Сергій Коровайний із The Gate Agency.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше у мережі викликала ажіотаж добірка фотографій медиків Буковини, де найбільше в Україні вирує епідемія коронавірусу.
Також у мережі показали жорсткі реалії повсякденної боротьби з коронавірусом і не тільки медиків Закарпатської обласної клінічної інфекційної лікарні. Фотознімки зроблені в чорно-білих кольорах.
А ще українські медики поділилися своїми світлинами, на яких показали, як виглядають до важких змін під час пандемії коронавірусу та після.