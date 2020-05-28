Їх потрібно запам’ятати: у мережі показали обличчя українських медиків, які рятують від COVID-19

У мережі опублікували фотографії медиків екстреної допомоги з різних регіонів України, які щодня борються на новій передовій із пандемією коронавірусу.

Фотопроєкт ініціювала Всеукраїнська рада реанімації. Його присвятили лікарям до Дня екстреної медичної допомоги, який цього року випав на 27 травня, пише "Радіо Свобода" (щоб подивитися знімки, доскрольте до кінця сторінки).

"Вони щодня рятують життя українців, приїжджаючи на виклики. Вони мають різний стаж та професію, проте всі працюють у службі екстреної допомоги. Це – фельдшери, лікарі, водії та диспетчери", – йдеться в повідомленні.

Фельдшерка Оксана Бабич, м. Біла Церква. Стаж: 21 рік

Наголошується, що через критичність ситуації пацієнти не завжди запам’ятовують обличчя тих, хто прийшов на допомогу та врятував їхні життя. Тому медикам і був присвячений такий проєкт.

Зауважимо, що автором знімків є фотограф Сергій Коровайний із The Gate Agency.

Василь Куменко, м. Буча. Працює водієм у службі екстреної допомоги 2 роки

Фельдшерка Дарія Білоус, м. Вінниця. Стаж: 10 років

Лікарка Валентина Парфенюк, м. Рівне. Стаж: 33 роки

Вадим Каштанов, м. Київ. Працює диспетчером служби екстреної допомоги три роки

Фельдшер Андрій Земляний, м. Вінниця. Стаж: 13 років

Старша лікарка Олена Понтус, м. Рівне. Працює в службі екстреної допомоги вже 40 років

Фельдшерка Анна Жінчин, м. Львів. Стаж: 15 років

Фельдшер Володимир Кравчук, м. Рівне. Стаж: 29 років

Медична директорка Ганна Мончак, м. Тернопіль. Працює 20 років

Фельдшерка Леся Ровенко, м. Вінниця. Стаж: 24 роки

Віталій Климчук, м. Хмельницький. Працює водієм у службі екстреної допомоги сім років

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