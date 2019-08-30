"Їх би в Саратов!" Росіяни закликали вигнати місцевих із Криму

Росіяни, які переїхали в анексований Крим, закликали місцевих жителів, яких щось не влаштовує на півострові, переїхати "на північ".

Відповідна переписка, яку опублікував блогер КРЫМский бандеровец, зав'язалася у пабліку міста Феодосія в соцмережі.

"Феодосійці, чому ви так не любите своє місто? Як не прочитаєш, то тільки негатив. Я ось заздрю вам і мрію там жити. Скажете, що заважає? Нічого не заважає, дуже скоро я буду теж феодосійкою. 5 років вже все літо у вас", – написала росіянка.

Її в коментарях підтримали й інші представники країни-окупанта. "Так половина Росії із задоволенням переїде до Криму. В регіонах зима з жовтня по квітень, ось тільки зараз тепло", "Ваше містечко прекрасне!", "Я переїхала до Феодосії 4 роки тому і щаслива донині", – написали вони.

При цьому, жителі Криму масово написали про проблеми на півострові: "Хочу поїхати з міста і Криму в цілому", "Роботи мало, зарплату платять погано".

"Тим, кому важлива медицина і робота, вам пора на північ", "Невдоволеним пропоную переїхати в холодні міста без сонця, а то тут у них очі замилилося", "Їх би в Саратов, звідки я переїхала", – огризнулися у відповідь громадяни РФ.

Росіяни закликали вигнати місцевих із Криму DW

Крим. Понаехавшие прут, а кримчанам пропонують виселятися на Північ Росії. Прочитайте чергові дебати з замостовой сараною pic.twitter.com/IaWUb7Mw8t - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) August 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися, що півострів заполонили "чужі".

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