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"Їх би в Саратов!" Росіяни закликали вигнати місцевих із Криму

13т Читати матеріал російською

Росіяни, які переїхали в анексований Крим, закликали місцевих жителів, яких щось не влаштовує на півострові, переїхати "на північ".

Відповідна переписка, яку опублікував блогер КРЫМский бандеровец, зав'язалася у пабліку міста Феодосія в соцмережі.

"Феодосійці, чому ви так не любите своє місто? Як не прочитаєш, то тільки негатив. Я ось заздрю вам і мрію там жити. Скажете, що заважає? Нічого не заважає, дуже скоро я буду теж феодосійкою. 5 років вже все літо у вас", – написала росіянка.

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"Їх би в Саратов!" Росіяни закликали вигнати місцевих із Криму

Її в коментарях підтримали й інші представники країни-окупанта. "Так половина Росії із задоволенням переїде до Криму. В регіонах зима з жовтня по квітень, ось тільки зараз тепло", "Ваше містечко прекрасне!", "Я переїхала до Феодосії 4 роки тому і щаслива донині", – написали вони.

При цьому, жителі Криму масово написали про проблеми на півострові: "Хочу поїхати з міста і Криму в цілому", "Роботи мало, зарплату платять погано".

"Їх би в Саратов!" Росіяни закликали вигнати місцевих із Криму

"Тим, кому важлива медицина і робота, вам пора на північ", "Невдоволеним пропоную переїхати в холодні міста без сонця, а то тут у них очі замилилося", "Їх би в Саратов, звідки я переїхала", – огризнулися у відповідь громадяни РФ.

Росіяни закликали вигнати місцевих із Криму

Росіяни закликали вигнати місцевих із Криму

DW

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму поскаржилися, що півострів заполонили "чужі".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Аделунг Наталья
Аделунг Наталья
Ну, что крымчане( на СЕВЕР), от добра добра не ищут. Плохо вам было при Украине, живите хорошо на севере при рашке. Вот ни на йоту вас не жалко.
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Махов Макс
Махов Макс
Город Сратов, город Булаков на газеле. Бгггггаааа
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