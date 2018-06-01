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Сергій Лойко
Сергій Лойко
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Игры в шпионов

4.1тЧитати новину російською

Показания Германа в суде звучат как-то наивно и по-детски, словно игра в шпионов. Что такое "внутренняя контрразведка"? Что такое "Фонд Путина"? Это как капиталистов в далеком советском детстве рисовали с мешками полными денег с семизначными цифрами на мешке. Я не понял из имеющейся расшифровки показаний в суде, признал ли Герман факт передачи денег, и обсуждался ли этот вопрос вообще.

По тексту ощущение, что Герман или не очень умный, или косит под дурака. На заставке его страницы в ФБ натюрморт из патронов к автомату Калашникова. Тоже х*енотень какая-то или реклама? Пока ясно, что ничего не ясно.

Новини
Как это ходить по городу, зная, что ты "заказан"?

Но уже появились первые имена и фамилии фигурантов. По простой схематической цепочке выходит, что заказчик, некто Пивоваров (нет в наличии) передал деньги Герману, чтобы тот нанял бывшего попа убить Бабченко.

Будем смотреть, и слушать дальше.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Сергій ЛойкоСергій Лойко
Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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