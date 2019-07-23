Вчені Інституту фізики атмосфери Китайської академії наук прийшли до висновку про те, що надзвичайно сильне виверження вулкана здатне перервати процес відновлення озонового шару Землі і стати причиною "кінця світу".

В останні кілька років мало не щодня мене просять дати відповіді на питання про можливість тієї чи іншої природної катастрофи, яка погубить людство. Так сталося і сьогодні.

З цього приводу хочеться сказати кілька слів. Перш за все, апокаліптичні настрої - це страх перед змінами. Мислення більшості людей застрягло в старих догмах і звикло жити за старими шаблонами. Нового мислення, яке вимагає від людини еволюція, природа і космос, люди ще не виробили, і не знають, де його шукати. Звідси відчуття безнадійності і наближення кінця світу.

Будь-яка катастрофа сприймається з полегшенням, тому що всі проблеми цієї катастрофою вирішуються - і ні про що думати не треба. "Протягнемо за старим шаблоном, і все буде окей" – думають люди. Ні. За старим шаблоном вже не буде! Часи змінилися – йде нова епоха!

Про це дуже добре, хоч і алегорично, написав Габріель Гарсія Маркес в романі "Сто років самотності". За сюжетом, рід Буендія був створений на ілюзії, на відході від істинної реальності, на порушення законів природи, на обмані. І як би не складалася доля всіх, хто народжувався і жив в цьому роду, в результаті ураган знесе всіх нащадків роду і селище, де вони жили, дочиста. Ілюзією почали – і в кінці ілюзія розвіялася, зникла.

Сучасне людство починає відчувати, що ми живемо в повністю ілюзорному і неадекватному соціальному просторі – все, що створювалося протягом останніх століть, є не більше ніж ілюзією. А щоб повернутися до щасливого життя, людству потрібно повернутися до істинної реальності, до гармонії з природою і з самим собою.

Гроза над містом. Ілюстрація Інформатор

Ось тому ще з початку ХХ століття багато хто живе очікуванням "рівноденної бурі", названої так тому, що вона повинна розпочатися на весняне рівнодення, розбушуватися і змести ілюзії.

Ті, хто не хочуть змінюватися, сприймуть цю бурю як кінець світу, тому що це катастрофа їх маленького комфортного старого ілюзорного світу. Більшість же людства сприймуть це як можливість прийти до еволюції і щастя.

Ніхто не знає, з яких елементів складатиметься ця рівноденна буря, але в неї можуть входити і виверження вулканів, і цунамі, і землетруси. Однак таких стихійних лих, від яких загине ціла планета, не буде. Веди стверджують те ж саме. Життя збережеться, люди виживуть, і будуть жити далі. Це перше.

Друге. Людині дана можливість пристосовуватися до будь-яких умов. Візьмемо те ж ХХ століття. В результаті всіляких ядерних випробувань радіоактивність у всіх точках планети значно підвищилася (в кілька разів!). Змінилися і хімічні формули органічних і неорганічних сполук, що оточують нас. Живемо ж? А якби з позаминулого століття на якійсь машині часу до нас потрапив гість з минулого і випив би склянку нашого молока, то, за оцінками біологів, прожив би від сили ще дві-три години. Його організм не впорався б з сучасним молоком. А наш може впоратися.

У людині закладено величезні ресурси, здатні впоратися з будь-якими змінами - і з потеплінням, і з похолоданням, і з підвищенням радіоактивності, і з космічним випромінюванням, якого стало більше в результаті зменшення озонового шару і з усім іншим.

І знання про це є – і у сучасної медицини, і у давньоведичних джерелах. Застосовуємо і живемо далі – нова людина в новому світі в новій цивілізації.

Тепер про інше питання – про держави, які зможуть вижити під час глобальної катастрофи.

Дійсно, сучасна Україна і сучасна Індія стоять на гігантських кристалічних гранітних щитах, які можуть захистити людей від впливу катастроф. Починаючи від "пом'якшення" сейсмічних хвиль, закінчуючи енергетичним захистом людей. Цей феномен поки що слабо вивчений, але він працює.

І все ж мова не йде про повне запобігання природних катастроф, а про значне їх "пом'якшення". Тільки тепер людство починає розуміти, чому древні цивілізації будували свої міста, вибиваючи їх в схилах гір або в гранітних скелях!

І останнє питання, поставлене мені. Як відомо, в світі досі існує безліч королівств та імперій: як вони будуть розпадатися, чи не викличуть Третю світову війну? Відповідаю: ні, не викличуть. Вони розпадуться тихо, в результаті внутрішніх процесів, зокрема, і невідомих нам, тому що нова епоха такі процеси запустила, хоча механізм їх дії на сьогоднішній день незрозумілий. А на залишках старих держав розквітнуть нові.

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