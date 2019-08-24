Багато фахівців в сфері астрології робили спроби описати тенденції зоряного впливу на розвиток держави Україна, беручи за ключову дату проголошення Незалежності 24 серпня 1991 року, місце події Київ, час 18:00.
Я знайомий з багатьма астрологічними системами: європейська астрологія, зороастрійська астрологія, індійська ведична астрологія Джіотіш, монгольська шаманська Зурхан, японська на основі синтоїзму, і навіть такі екзотичні системи, як складання гороскопу за зірками позамежного світу, що навіть не враховує видимі на нашому, земному, небі зірки в рамках Фен-Шуй і астрології індіанської цивілізації Майя.
Тому я намагаюся аналізувати подію, виходячи з інформації різних шкіл астрології, знаходжу спільні для всіх тенденції, які і беру до відома.
Музей народної архітектури та побуту в Пирогово, ілюстрація
http://lovelylife.in.ua
Більшість астрологічних шкіл сходяться на тому, що територія сучасної України знаходиться під впливом знака Тельця. Ще з часів стародавньої трипільської культури символом племен, що її населяють, був бик. Іншою країною під сильним впливом Тельця вважається, наприклад, Швейцарія.
Незалежність була проголошена в знаку Діви. Всі фахівці сходяться в тому, що перші градуси Діви за впливом майже ідентичні впливу Тельця. Тому загальна тенденція розвитку територій не змінилася.
Але є одне позитивне "але". У знаку Тельця в падінні знаходиться Уран (Уран означає процеси, в які спонтанно залучаються великі маси людей, падіння Урану означає, що такі процеси не завжди сприятливі).
А в перших градусах Діви, коли була проголошена Незалежність, Уран був в королівському градусі Козерога, хоч і ретроградний, а це значить, керований Небом. Це означає, що всі масові процеси рано чи пізно знаходять сприятливий результат.
Уран в Королівському градусі Козерога цікавий ще й тим, що в гороскопі проголошення Незалежності асцендент події також знаходиться в Козерозі, що означає, що рано чи пізно всі події в житті країни будуть врівноважені, стабілізовані і приведуть до загального блага. І до великого зростання добробуту країни і людей.
Сверхдуша народу має характеристики знака Водолій, що означає величезну волелюбність і екзотичні, екстравагантні, несподівані прояви.
Меркурій і Венера в з'єднанні, хоч і ретроградні, це означає, що інформаційні та культурні події завжди нерозривно пов'язані.
Країна має заступництво Вищих Сил і своїх Ангелів-Хранителів (Юпітер у Леві), що означає наявність потенціалу для розвитку цілісності та вміння самовідновлюватися. Тобто фактично країну неможливо знищити. Завжди є Сила Духа.
Сатурн в з'єднанні із зіркою Альтаїр, Нептун з Вегою, Білий Місяць з Авіором, куспіди 5 і 9 будинків з Альдебараном і Арктуром. Все це ангельські, сприятливі зірки. Єдине занепокоєння викликає Антарес, серце Скорпіона, зірка катастроф на морі на куспіді 11 будинки, але це можна подолати.
Незалежність проголошена в 15 місячний день, на повний місяць. Повний місяць у всіх стародавніх культурах вважався часом, коли Вищі Сили чують людей. Стародавні духовні вчення вважали повний Місяць печаткою на договорі між Богом і людьми (в біблійні часи такою ж печаткою вважали веселку). Хоча це один з днів Гекати, в які, як відомо, можуть відбутися потужні неконтрольовані і несподівані події, і енергетика цього дня набагато більше, ніж інших днів.
Українська хата в Музеї народної архітектури і побуту в Пирогово
https://the-city.kiev.ua
Готуючи цей матеріал, я зв'язався з фахівцем з китайської астрології Ба Цзи, і попросив його сказати пару слів про гороскоп проголошення Незалежності. Коротко він відповів так. "Держава, що утворилася, дуже сильна, має великий потенціал. І духовний і матеріальний. Але є вплив вузла "Демон Руйнування", який виражається в тому, що недобросовісні представники влади можуть привласнити цей потенціал собі".
"Хоча й інші астрологічні школи говорять про щось подібне і пророкують сильне зростання економіки на 2024 рік, вплив цього вузла - згідно Ба Цзи - збережеться до 2026 року, коли руйнівний вплив зникне. Є також вузол "Небесний Цілитель", який забезпечує збереження і відновлення держави після будь-яких, навіть найсильніших потрясінь. Гармонія з потоком Неба, гармонія з потоком Землі, присутність сил всіх п'яти стихій".
Астрологічний прогноз для України
Вересень 2019 року
Події, що викликають напруження емоцій, багато їх буде згенеровано і виплеснуто.
Жовтень 2019 року
Гармонійний місяць, буде досягнуто багато нових домовленостей, буде багато конструктивної співпраці.
Листопад 2019 року
В діях політиків і поведінці людей буде багато легковажності, не завжди будуть прораховані результати тієї чи іншої дії.
Грудень 2019 року
Буде багато ініціатив в сфері господарських справ, період надзвичайно сприятливий для будь-яких починань і реформ, особливо в сфері діяльності фінансових установ.
А ось січень 2020 обіцяє бути непростим - через вплив кільцевого затемнення Сонця 26 грудня і транзитного Сонця в поєднанні з Ураном в січні 2010 року.
Про подальші впливи ми розповімо нашим читачам ближче до Нового року.
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