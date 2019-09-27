З 29 вересня 2019 року по 13 жовтня 2019 року спостерігатиметься зростаючий Місяць.

На зростаючому Місяці рекомендується закладати все нове: відкривати фірми, подавати на підпис папери, подавати різного роду реєстраційні заявки, розміщувати оголошення про продаж, починати курси лікування. Зростання Місяця повинно "перетекти" в зростання успіхів і примноження матеріальних благ.

Перша чверть Місяця відбудеться 5 жовтня рівно о 19:48 за київським часом, вона випадає на потужний день, "День Сили".

У сучасному календарі є чотири особливих дні з сильною енергетикою.

1. Точка орбіти Землі, найбільш близька до поверхні Сонця, яка збігається з давнім святом Сонця, Місяця і зірок християн східного обряду - Святвечором.

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2. Точка орбіти Землі, найбільш віддалена від поверхні Сонця і найбільш наближена до зірок, яка збігається з передднем Весілля Купали.

3. Точка рівноваги між апогеєм і перигеєм земної орбіти, яка випадає на 5 квітня, Даждьбожий Великий День.

Перші три точки утворюють нібито "тризуб", а "древко" цього "тризуба" потрапляє точно на дату 5 жовтня.

Земля і Місяць AdMe

У слов'ян є переказ, що 24 вересня і 5 жовтня, гуляючи лісом, можна зустрітися з феєю Осені. Вона буде їхати по лісі на гнідому коні. Всі бажання, озвучені феї Осені, обов'язково повинні здійснитися. Також є багато свідчень, що пірамідальні споруди по всьому світу починають "вібрувати" не лише на сонцестояння і рівнодення, але і 5 жовтня.

Повний місяць у жовтні 2019 припадає на 14 жовтня, 00:11 за київським часом, і збігається зі святом Покрови, який відзначався не тільки християнами, але і в дохристиянські часи. Це вважається дуже хорошим знаком, тому що Місяць, стихії вода і земля, і свято Покрова вважаються проявом сприятливої жіночої енергії у Всесвіті.

На цей повний місяць буде корисним накрити стіл зі стравами з овочів і фруктів і посидіти за трапезою в колі сім'ї або близьких людей.

Повний місяць Google Images

З 15 по 27 жовтня Місяць спадаючий. Силу спадіння Місяця також можна використовувати в корисному ключі. У народі часто промовляють пошепки таке замовляння: "Місяць спадає, перешкоди йдуть", "Місяць спадає - хвороби йдуть" тощо.

28 жовтня, о 5:40 за київським часом - молодик. На молодика практикують духовні очищаючі практики, медитації. Медитації – як засіб для очищення. На молодика також закладають зерна своїх мрій, щоб вони швидко втілилися в життя. Однак це роблять вже після медитацій, тому що саджати "насіння бажань" потрібно вже в чистий "енергетичний грунт".

Далі Місяць починає зростати, всім відоме свято "Русалії" буде починатися на 5 місячний день.

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