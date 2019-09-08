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8 вересня • оновлено в 10:53
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Ігор Мехеда
Ігор Мехеда
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9.9.2019: вас очікують неочікувані і загадкові події

1.9т Читати матеріал російською

Вересень 2019 року принесе три незвичайних дні, що нумерологічно пов'язані з числом 9. Це 09.09.2019, 19.09.2019, 29.09.2019.

Три дев'ятки присутні в кожній цій даті. Це дуже незвично. Що означає в нумерології різних світових духовних культур число "9"? Число "9" означає досконалість.

Це просте число, що завершує ряд простих чисел, після якого вже йдуть складні.

У містичних системах Азії і Близького Сходу число "7" також означає людину звичайну, число "8" перехід від людини звичайної до людини святої, просвітленої, число "9" - людину святу, просвітлену, а число "10" - вихід просвітленої людини на єднання з Абсолютом. Таким чином, число "9" представляється як кінцева мета еволюції звичайної людини в людину духовну.

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А в культурах цивілізацій Північної і Південної Америк є два шляхи до Абсолюту - через Небо і через Землю. Перший шлях містить 13 ступенів (і тут він співзвучний з буддизмом, де також 13 ступенів ведуть до нірвани), другий шлях містить 9 ступенів. Тому піраміди Сонця і Місяця мають 13 і 9 ступенів відповідно.

Дев'ятки. Ілюстрація

Дев'ятки. Ілюстрація

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Якщо брати психологічну відповідність, то Сонце і число 13 означають наше несвідоме, а Місяць і число 9 наше підсвідоме. Тому число 9 завжди асоціювалося з материнськими силами Землі і з богинями різних релігій світу. До Силі Матері ведуть 9 врат – їх жерці під час обрядів відкривали за допомогою медитації.

Тому число "9" діє двояко. Для людей, чия підсвідомість чиста і внутрішні проблеми опрацьовані, воно приносить велику удачу і швидке досягнення цілей. Для людей, чия підсвідомість наповнена хаосом і плутаниною, внутрішні проблеми не опрацьовані, воно приносить випробування, іноді досить жорсткі, як шлях для вирішення існуючих проблем і очищення.

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Три дев'ятки - це, відповідно, потрійний такий вплив. Що і буде відбуватися в дні 09.09.2019, 19.09.2019, 29.09.2009.

Рекомендації. Ці дні можна присвятити очисним чи оздоровчим медитаціям. Або ж посилити активність в своїх життєвих проектах - удача обов'язково повинна посміхнутися.

Ще торкнемося трьох дат, що містять 9.

9 вересня - Досконалість, початок нових, несподіваних і загадкових подій.

19 вересня - прояв Абсолютного в Світі, що сприяє загальному щастю.

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29 вересня - випробування, усвідомлення і подолання ілюзорності.

Хочу побажати нашим читачам, щоб всі три дати з трьома дев'ятками принесли всім милостиві події. А ще хочу сказати, що всі дні сили і свята будуть у вересні 2019 дуже сильними, тому що 9 проявлена в датах тричі по три - тобто дев'ять дев'яток! Проявиться надзвичайна міць жіночої енергії Всесвіту!

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