Ігнорують карантин і готуються до Нового року: що відбувається з COVID-19 у Хмельницькому

У Хмельницькій області з початку епідемії виявлено близько 33 тисяч випадків захворювання на коронавірус, з яких понад 500 закінчилися летальним наслідком. У сумі лікарні регіону завантажені менш ніж на половину, проте реальна картина залишається невідомою.

Уся річ у тому, що місцеві жителі самі масово ігнорують карантинні обмеження, а багато з них не хоче робити тестів або ж переносить хворобу "на ногах", продовжуючи ходити на роботу.

То що ж відбувається насправді у Хмельницькій області – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

50-річна мешканка Хмельницького Олена трохи більше ніж два тижні тому відчула перші ознаки хвороби. Усі симптоми вказували на те, що в неї, найімовірніше, COVID-19.

"Це було страшне. Спершу зник нюх. Далі – почало "ламати" так, що викручувало, здається, навіть вуха. Дуже скакала температура. Усе це тривало дні три. Звернулася до сімейного лікаря, він прописав вживати вітаміни C, D, пити багато чаю та води й дихати свіжим повітрям", – розповідає жінка.

Олена зізнається: тест не робила. Не стільки тому, що не хотіла витрачатися, скільки зі страху, що сусіди побачать "швидку" – і поповзуть чутки. Відсиділа вдома 12 днів, поки не полегшало. А от її чоловік, що працює на ринку, увесь цей час ходив на роботу, наражаючи на небезпеку зараження всіх, із ким контактував.

Схожа історія і в іншої хмельничанки, Наталі. Вона працює прибиральницею. На роботі й підхопила недугу.

"Одна наша колега захворіла на ковід, але й далі ходила на роботу. Маску вона не надівала, й таке враження, що спеціально намагалася чим ближче підійти до колег", – каже Наталя.

Нині жінка перебуває вдома на самоізоляції. Проходить прописане лікарем лікування. Досі потерпає від температури.

"Коли спілкувалася з лікарем, запитала, що робити моєму чоловікові, у якого хоч і не було симптомів, але який зі мною постійно контактував і міг підхопити хворобу. Лікар питає: А де він працює? – На будівництві, – відповідаю. "А… Хай ходить. Там же свіже повітря", – пригадує Наталя.

Таких випадків ігнорування потреби дотримуватися самоізоляції тими, у кого виявляються симптоми коронавірусу, – чимало. Тож хвороба може поширюватися в геометричній прогресії. А зважаючи на перебої з тестуванням за державний кошт і небажання або відсутність можливості в людей пройти платні тести, реальні масштаби біди уявити складно.

Утім, така ситуація, схоже, не причина відмовлятися від традиційних новорічних гулянь. Щойно в Кабміні заявили, що запровадження повного локдауну, який попередньо мав розпочатися наприкінці грудня, – відтерміновано, у Хмельницькому "засвітили" ялинку й відкрили новорічно-різдвяний ярмарок. Очевидці стверджують: наявністю масок і дотриманням соціальної дистанції там не переймається ніхто.

Попри те, що в сусідніх Рівному та Вінниці всі новорічні розваги перенесли в онлайн-формат, у Хмельницькому вони стартували офлайн ще 4 грудня. Усі карантинні обмеження, як повідомляють місцеві ЗМІ, вилилися в жовту розмітку на асфальті (на яку ніхто особливо не зважає) та зменшення кількості підприємців, допущених до участі в ярмарку.

Сотні хмельничан, черги, штовханина та майже повна відсутність засобів індивідуального захисту – таким був, за словами очевидців, перший недільний вечір на вулиці Проскурівській, де й відбувалося дійство.

Скільки хворих буде серед цих радісних людей, які досить агресивно в коментарях під новиною про ярмарок відстоюють власне право на "новорічну атмосферу й відчуття свята", та тих, хто не робив тестів на коронавірус і не дотримувався самоізоляції – можна буде судити вже за кілька тижнів. Коли реальна крива захворюваності майже гарантовано поповзе вгору.

Особливо дивним і дещо зайвим на фоні такого масового гуляння видається чинне в місті обмеження на проїзд у маршрутках. Хмельничани масово скаржаться на проблеми з тим, щоб добратися на роботу чи до школи, адже водіям громадського транспорту категорично заборонено брати "стоячих" пасажирів.

Ще у вересні на Хмельниччині фіксувався дефіцит ліжок для хворих на коронавірус. І катастрофічно бракувало медичного персоналу. Лікарі та медсестри відмовлялися працювати в умовах підвищеного ризику за копійчані зарплати. Нині, якщо вірити офіційним заявам, ситуація з кадрами значно поліпшилася. Зокрема, завдяки доплатам у розмірі 300% окладу, про які звітує місцева влада.

Наприклад, з головного лікувального закладу області, що приймає хворих на COVID-19, з моменту госпіталізації першої пацієнтки з цим діагнозом навесні 2020-го звільнилися 83 співробітники. Натомість, як повідомила на брифінгу 2 грудня головна лікарка цієї лікарні Оксана Піддубна, відтоді на роботу взяли 104 людини. Тож нині вільними залишаються лише 3 вакансії: 1 лікаря і 2 медсестер.

Тож, якщо вірити керівниці лікарні, від охочих влаштуватися на роботу лікарем із зарплатою у розмірі 25 тисяч гривень, медсестрою на 20 тисяч чи санітаркою за 16,5 тисячі гривень – майже нема відбою.

Самі ж хмельничани повідомляють про те, що начебто звільнення медиків тривають –як через низькі зарплати, так і через скорочення.

Що ж стосується заповненості перепрофільованих під приймання хворих на COVID-19 відділень у лікарнях області, то у Хмельницькій ОДА стверджують: середній показних заповненості ліжкомісць не дотягує навіть до половини і становить 46,32%. Лідерами із заповненості є Кам’янець-Подільська міська лікарня, де зайнято понад 90% ліжкомісць, і Полонська ЦРЛ – із заповненістю 82%.

Крім того, як заявляє перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш, до кінця року на оснащення ліжкомісць у "коронавірусних" лікарнях киснем планують витратити 2 млн грн.

Також Примуш розповів, що після трагічної загибелі двох ШВЛ-пацієнтів через вимкнення світла на Львівщині спеціальні комісії перевірили оснащеність лікарень Хмельниччини альтернативними джерелами енергопостачання. Під час перевірки було виявлено прогріхи в лікарнях Волочиського, Віньковецького, Славутського та Теофіпольського районів.

"Там або в автоматичному режимі не перемикається генератор, тобто там певні налагоджувальні роботи потрібно зробити, або не налагоджена співпраця працівників, які повинні це оперативно здійснювати", – пояснює Примуш.

Натомість хмельничани скаржаться, що потрапити на стаціонар із коронавірусом ще той квест, який коштує сил, часу і грошей.

Наприклад, жителька Хмельниччини Віра Стенюх скаржиться: з діагнозом правобічна бронхокоренева пневмонія змушена лікуватися вдома.

"Була в лікарки, вона призначила антибіотик. У лікарню не кладуть, кажуть, що нема місця", – пояснює жінка. І додає: знайомі, яким пощастило більше і які таки потрапили у стаціонар, розповідали, що мусили платити за госпіталізацію. Водночас різні люди називають різні суми: від сотні до кількох тисяч гривень.

"Ми нікому не потрібні, лікуємося самі, згоряємо вдома. Це просто жах, як до нас ставляться! Ми нікому не потрібні!" – бідкається мешканка Хмельницького Ірина Гладун.

А тим часом влада вирішила ввести жорсткий карантин лише через місяць, після Різдва, із 8 січня. Скільки українців за цей час ще зіткнуться зі смертельною хворобою – невідомо. У такій ситуації кожному залишається дбати про себе самому, дотримуючись хоча б елементарних протиепідемічних правил.