Їдять навіть бетон! Український курорт атакували чорні багатоніжки

Популярний український курорт Кирилівку в Запорізькій області атакували кивсяки – чорні багатоніжки.

Про це повідомляє РІА Мелітополь. Відео навали показав місцевий житель В'ячеслав Куликовський. Він додав, що така ситуація почалася, коли власники порожніх земельних ділянок перестали косити бур'ян.

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"Вони ділянок понабирали по 2-3 і нічого не роблять. Не будують і траву не косять. Чекають, щоб продати їх дорожче. В результаті страждаємо ми... Уже років зо три така ситуація триває відтоді,як не горить поле. Вони все літо розмножуються в листі і траві. А їдять навіть бетон, щоб ви розуміли", – зазначив він.

На відео присутня ненормативна лексика!

Варто відзначити, що останнім часом скандальна Кирилівка залишається в центрі новин. Раніше OBOZREVATEL поскаржилися на те, що селище ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи.

У прибережній захисній смузі Молочного лиману, що має статус гідрологічного заказника загальнодержавного значення, розташований полігон рідких побутових відходів. Щодня туди асенізаторами вивозяться тонни нечистот з усього населеного пункту, а це і бази відпочинку, яких тут близько 500.

В результаті екологічні проблеми не вирішені до цього дня, про що неодноразово повідомляли в ЗМІ. Як результат, за даним фактом ГУ Національної поліції в Запорізькій області в липні нинішнього року відкрило кримінальне провадження за ст. 243 Кримінального кодексу України (забруднення моря).

Крім того, до редакції OBOZREVATEL звернулися стурбовані мешканці Кирилівки. Вони повідомили шокуючі факти про те, що відбувається в курортному селищі і про їх сільському голові Івана Малєєва.

Незважаючи на величезну кількість відпочиваючих (тільки в 2018 році в Кирилівку приїхало 1,5 млн туристів) у населеного пункту – маса проблем. Зокрема, немає централізованого водопостачання та каналізації, стоки баз відпочинку і різних пансіонатів потрапляють безпосередньо в море.

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