Ідуть осінні дощі: синоптики уточнили погіршення погоди в Україні

У середу, 4 вересня, погоду в більшості областей України визначатиме волога повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у той же час Лівобережжя країни ще залишиться у більш теплому повітрі.

Так, в Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, місцями пройде короткочасний дощ з грозою. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Дощі в Україні Ілюстрація

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій області і на крайньому сході 10-15°, на решті території 16-20°; вдень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°.

У Києві – місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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