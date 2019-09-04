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4 вересня • оновлено в 05:59
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Ідуть осінні дощі: синоптики уточнили погіршення погоди в Україні

1.4т Читати матеріал російською

У середу, 4 вересня, погоду в більшості областей України визначатиме волога повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у той же час Лівобережжя країни ще залишиться у більш теплому повітрі.

Так, в Україні, крім східної частини, Криму та Приазов'я, місцями пройде короткочасний дощ з грозою. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

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Дощі повертаються: прогноз погоди на 4 вересня від ObozTV

Дощі в Україні

Дощі в Україні

Ілюстрація

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій області і на крайньому сході 10-15°, на решті території 16-20°; вдень 19-24°, на Лівобережжі країни 25-30°.

У Києві – місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.

Ідуть осінні дощі: синоптики уточнили погіршення погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році вересень буде відносно теплим, у жовтні очікується "класична" погода, а ось листопад прогнозують холодним навіть для цієї пори року.

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Теми
Погода Прогноз погоди
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Україна
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