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10 січня • оновлено в 07:31
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Ідуть дощі з мокрим снігом: синоптики дали прогноз на 10 січня в Україні

1.3т
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У п'ятницю, 10 січня, погоду в Україні визначатиме тепле і вологе повітря атлантичного походження.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі у західних і східних областях, вдень в Україні, крім півдня та сходу, часом невеликий дощ, місцями з мокрим снігом.

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Погода в Україні

Погода в Україні

"Укрінформ"

Уночі та вранці в північних, центральних і південних областях туман. На дорогах, крім південних і центральних областей, місцями ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на заході та крайньому півдні країни до 8°.

У Києві – вночі без істотних опадів, туман, вдень невеликий дощ; температура вночі та вдень 0-3° тепла.

Ідуть дощі з мокрим снігом: синоптики дали прогноз на 10 січня в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що в Україні очікується погіршення погоди – дощ і мокрий сніг.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
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