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25 квітня • оновлено в 06:45
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Ідуть дощі і грози: українців попередили про зміну погоди

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У суботу, 25 квітня, в Україні буде тепла, але дощова погода. У половині регіонів очікуються грози.

Такий прогноз з'явився на сайті Українського гідрометцентру.

Найтепліше буде на півдні. У Херсонській області вдень стовпчики термометрів покажуть до +20. На Одещині та Миколаївщині на кілька позначок нижче. Аналогічна погода буде і в східних регіонах.

Ідуть дощі і грози: українців попередили про зміну погоди

Ідуть дощі і грози: українців попередили про зміну погоди

avoka.do

На заході України будуть зливи і максимум 17 градусів тепла. На Закарпатті дощі будуть супроводжуватися грозою.

Неспокійно буде в центральних і північних областях. У Житомирській та Вінницькій областях також дощі з грозами.

У Києві 25 квітня обіцяють 18 градусів тепла, в столиці також прогнозують грозу.

Погода в Україні 25 квітня

Погода в Україні 25 квітня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше метеорологиня Віра Балабух розповіла, що в квітні 2020 року в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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