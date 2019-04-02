"Їдьте жити на Росію!" У школі Дніпра спалахнув мовний скандал

У школі №97 міста Дніпро учням роздали анкети з питаннями про те, які мови вони хотіли б вивчати. Однак російську в них віднесли до мов "корінного народу".

Фото документу і присвячений скандалу пост опублікували на сторінці "Василь Стус" у Twitter. "Ну що, перші ластівки пішли? У Дніпрі починають роздавати анкети з пропозицією вивчати російську мову як мову "корінного народу". Незважаючи на те, що в анкеті є й інші мови, питання ставиться саме щодо російської", — пише автор.

Анкета, яку видали школярам Twitter "Василь Стус"

Новина обурила підписників пабліку, і вони висловили своє невдоволення у коментарях під постом, засудивши занадто ліберальне ставлення до мови країни-агресора в Україні.

"Так у Дніпрі маса російських шкіл. Їх же не перевели на українську. Децентралізація-сепаратизація", "Владо, поверніть українську мову в загальноосвітній простір. Повикидайте російськомовних викладачів з вишів і створіть 100% український контент на ТБ і радіо, рекламу і сферу послуг", "Де це? Які скоти", "Хочете більше рюцкіх шкіл — їдьте жити на Росію. Вже шостий рік існую під окупацією цієї мерзенної, двоногої нечисті", — пишуть українці.

Ну що, перші ластівки пішли?



У Дніпрі починають роздавати анкети з пропозицією вивчати російську мову, як мову "корінного народу".



Незважаючи на те, що в анкеті є й інші мови, питання ставиться саме щодо російської. pic.twitter.com/g2Jodc3nyO — Василь Стус (@v_stus) 1 квітня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одній з гімназій Генічеська Херсонської області батьки школярів поскаржилися на те, що їхніх дітей змушують відвідувати уроки російської мови.

Тим часом в дитячому садку Одеси спалахнув мовний скандал через завідувачку, яка заявила, що не розмовлятиме і не проводитиме свята українською.

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