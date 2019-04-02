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"Їдьте жити на Росію!" У школі Дніпра спалахнув мовний скандал

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У школі №97 міста Дніпро учням роздали анкети з питаннями про те, які мови вони хотіли б вивчати. Однак російську в них віднесли до мов "корінного народу".

Фото документу і присвячений скандалу пост опублікували на сторінці "Василь Стус" у Twitter. "Ну що, перші ластівки пішли? У Дніпрі починають роздавати анкети з пропозицією вивчати російську мову як мову "корінного народу". Незважаючи на те, що в анкеті є й інші мови, питання ставиться саме щодо російської", — пише автор.

Анкета, яку видали школярам

Анкета, яку видали школярам

Twitter "Василь Стус"

Новина обурила підписників пабліку, і вони висловили своє невдоволення у коментарях під постом, засудивши занадто ліберальне ставлення до мови країни-агресора в Україні.

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"Так у Дніпрі маса російських шкіл. Їх же не перевели на українську. Децентралізація-сепаратизація", "Владо, поверніть українську мову в загальноосвітній простір. Повикидайте російськомовних викладачів з вишів і створіть 100% український контент на ТБ і радіо, рекламу і сферу послуг", "Де це? Які скоти", "Хочете більше рюцкіх шкіл — їдьте жити на Росію. Вже шостий рік існую під окупацією цієї мерзенної, двоногої нечисті", — пишуть українці.

"Їдьте жити на Росію!" У школі Дніпра спалахнув мовний скандал

"Їдьте жити на Росію!" У школі Дніпра спалахнув мовний скандал

"Їдьте жити на Росію!" У школі Дніпра спалахнув мовний скандал

"Їдьте жити на Росію!" У школі Дніпра спалахнув мовний скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в одній з гімназій Генічеська Херсонської області батьки школярів поскаржилися на те, що їхніх дітей змушують відвідувати уроки російської мови.

Тим часом в дитячому садку Одеси спалахнув мовний скандал через завідувачку, яка заявила, що не розмовлятиме і не проводитиме свята українською.

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Тема
Мовний скандал
Місце
УкраїнаДніпро
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Крым Андрей
Крым Андрей
Скаклоиды так высоко ценят свою мову, что не видят возможности её выживания без запретов конкурирующего языка. Ведь в данном случае язык КОРЕННОГО НАРОДА, НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ, предлагается изучать не вместо мовы. И сразу дикий визг от уродов.
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Ящик Геннадий
Ящик Геннадий
Крым Андрей, Украинский язык . более 300 лет искоренялся на территории Украины, сначала царской Россией а потом СССР и ни у кого не спрашивали мнения , а тупо закрывали школы , ответ должен быть зеркальный.
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