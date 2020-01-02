"Їдьте у Абхазію!" Москвичі втекли у вкрадений Крим і оселилися на дереві. Відео

Москвичі Саша Зурбаганський і Селена Рей переїхали з Москви в анексований Крим і оселилися там на дереві.

Як повідомляє "Крим.Реаліі", вони нібито втомилися від міської метушні. Причому, обоє мали непогану роботу. Зурбаганський – в минулому директор будівельної фірми, фахівець в області електронних грошей. Рей – юрист і банківський радник.

Скріншот з відео

Зараз вони розмістилися прямо на дереві, на якому збудували собі будинок. Правда, там подружжя встановило сонячні панелі, від яких можна заряджати ноутбуки і телефони.

При цьому москвичі активно вивчають українську мову і вже вміють зізнаватися нею в любові один одному.

Не всі користувачі зрозуміли таке "переселення народів". Багатьох насторожила їх поведінку. Деякі навіть задалися питанням, чи законно вони перетнули кордон з окупованим півостровом.

"Такі щасливі окупанти!", "Саша, Селена, їдьте в Абхазію!", "Це перебір!" – пишуть вони в коментарях.

"Селена, я тебе кохаю! О! Саша, я тебе кохаю!"



У нас є для вас романтична історія! Пара москвичів втекла з галасливого міста. Тепер вони живуть в Криму. У будиночку на дереві 😊 pic.twitter.com/FFy4M3A8D0 - Крим.Реаліі (@krymrealii) 2 січня 2020 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, житель Сімферопольського району в анексованому Криму Костянтин Захаров поскаржився на життя на півострові.

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