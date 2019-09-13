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13 вересня • оновлено в 15:48
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"Ідіть на х*й!" Соколова яскраво відповіла росіянам на мрію про розвал України

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Українська журналістка Яніна Соколова кумедно потролила кремлівського пропагандиста Дмитра Куликова, який заявив, що Україна повинна створити нову країну, де росіянам буде комфортно.

Жорстку відповідь на його спіч вона показала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" і нецензурно послала всіх прихильників окупації України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Ура, дочекалися, нарешті з'явилося вирішення всіх наших українських проблем! Бачите, як у росіян виходить – щоб їм у Читі комфортно жилося, треба розвалити і перезібрати свою державу. Я ж уже пропонувала – Київську Русь відтворити, зібрати Білоукроказазузію. Але якщо вам не подобається, у мене є ще варіант – створимо республіку Ідіть на х*й", – сміється з окупантів телеведуча.

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"Ви такі до нашого кордону наближаєтеся, а там написано: "Ласкаво просимо, ідіть на х*й!". Причому для всіх країн світу ми залишимося Україною, а винятково у нашому з вами дипломатичному листуванні ми поміняємо: "На жаль, ми більше не хочемо купувати у вас ваш газ – з повагою, ідіть на х*й!", "Крим завжди був, є і буде нашим – з повагою, ідіть на х*й, Гоголь – український письменник – ідіть на х*й", – постібалася з росіян Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова кумедно потролила російських окупантів Криму і озвучила жартівливий план деокупації півострова за допомогою крейсера "Москва".

Також вона запропонувала Україні змінити назву на Київську Русь, щоб щоб у сусідній Росії відпали всі територіальні претензії, засновані на історичних "фактах".

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Теми
російська пропаганда Анексія Криму
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
К стати русский это прилагательное а национальность не может называться прилагательным))))русских не существует руцкий это чурка и даже русский язык никакого отношения к русским не имеет он не русский а словянский его придумали Кирилл и Мефодий они были греки и жили во львове)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И когда был Киев и киевская Русь и Владимир великий и крестили Русь на теперешней Украине Москву золотая орда даже стоить ещё не начала)))украинцы потомки киевской Руси а слово руцкий Россия придумали только при Петре первом))))))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А у этой одни х*и на уме...
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