"Ідіть на х*й!" Соколова яскраво відповіла росіянам на мрію про розвал України

Українська журналістка Яніна Соколова кумедно потролила кремлівського пропагандиста Дмитра Куликова, який заявив, що Україна повинна створити нову країну, де росіянам буде комфортно.

Жорстку відповідь на його спіч вона показала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" і нецензурно послала всіх прихильників окупації України (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

"Ура, дочекалися, нарешті з'явилося вирішення всіх наших українських проблем! Бачите, як у росіян виходить – щоб їм у Читі комфортно жилося, треба розвалити і перезібрати свою державу. Я ж уже пропонувала – Київську Русь відтворити, зібрати Білоукроказазузію. Але якщо вам не подобається, у мене є ще варіант – створимо республіку Ідіть на х*й", – сміється з окупантів телеведуча.

"Ви такі до нашого кордону наближаєтеся, а там написано: "Ласкаво просимо, ідіть на х*й!". Причому для всіх країн світу ми залишимося Україною, а винятково у нашому з вами дипломатичному листуванні ми поміняємо: "На жаль, ми більше не хочемо купувати у вас ваш газ – з повагою, ідіть на х*й!", "Крим завжди був, є і буде нашим – з повагою, ідіть на х*й, Гоголь – український письменник – ідіть на х*й", – постібалася з росіян Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова кумедно потролила російських окупантів Криму і озвучила жартівливий план деокупації півострова за допомогою крейсера "Москва".

Також вона запропонувала Україні змінити назву на Київську Русь, щоб щоб у сусідній Росії відпали всі територіальні претензії, засновані на історичних "фактах".

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