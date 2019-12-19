"Ідіть до є**ні матері!" Протестувальники під Радою накинулися на "слугу народу". Відео

Під час мітингу під Верховною Радою 17 грудня нардепа від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника вивели на розмову до людей, щоб він поділився з ними позицією парламентаріїв щодо ухвалення закону про ринок землі і поправок для "євробляхерів".
Після недовгої розмови протесувальники докладно розповіли переляканому народному обранцеві, куди йому йти. Відповідний ролик виклав у YouTube канал "Дніпро Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, нардепа Медяника, який був обраний у мажоритарному окрузі №27 в Дніпрі, в залі засідань Ради наполегливо вмовляли вийти до учасників акції протесту. Адже, зазначив автор відео, серед них є і його виборці.
В'ячеслав Медяник зганьбився перед народом незнанням законів, за які голосував
Водночас "слуга народу" йшов неохоче і помітно переживав через те, що йому доведеться говорити з обуреними людьми лицем до лиця.
Під час розмови Медяник все ж підтвердив, що і сам голосував за законопроєкт про продаж землі. Однак не зміг відповісти на запитання, скільки саме землі зможе купити один громадянин.
"А навіщо ви це ухвалили? Ідіть тоді до є**ні матері!" – без цензури порадили "слузі народу" обурені такою його некомпетентністю люди.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат від президентської партії "Слуга народу" В'ячеслав Медяник у сесійній залі Верховної Ради обговорював, як "вирішити" питання з прокуратурою.
Пізніше адвокат і журналіст Олексій Шевчук зажадав відкрити кримінальну справу на Медяника.
Депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко вважає, що з Медяником потрібно провести певну бесіду.
Сам Медяник заявив, що не має ніякого відношення до скандальної листуванні.
Глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що фракція "СН" проведе внутрішнє розслідування щодо листування Медяника.
Стало відомо, що мажоритарник від "Слуги народу" В'ячеслав Медяник, якого піймали на скандальному листуванні про вирішення питань із прокуратурою, максимум отримає партійну догану і позбудеться зарплати.
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