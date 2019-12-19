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19 грудня • оновлено в 10:09
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"Ідіть до є**ні матері!" Протестувальники під Радою накинулися на "слугу народу". Відео

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Під час мітингу під Верховною Радою 17 грудня нардепа від "Слуги народу" В'ячеслава Медяника вивели на розмову до людей, щоб він поділився з ними позицією парламентаріїв щодо ухвалення закону про ринок землі і поправок для "євробляхерів".

Після недовгої розмови протесувальники докладно розповіли переляканому народному обранцеві, куди йому йти. Відповідний ролик виклав у YouTube канал "Дніпро Оперативний" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, нардепа Медяника, який був обраний у мажоритарному окрузі №27 в Дніпрі, в залі засідань Ради наполегливо вмовляли вийти до учасників акції протесту. Адже, зазначив автор відео, серед них є і його виборці.

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В'ячеслав Медяник зганьбився перед народом незнанням законів, за які голосував

В'ячеслав Медяник зганьбився перед народом незнанням законів, за які голосував

Водночас "слуга народу" йшов неохоче і помітно переживав через те, що йому доведеться говорити з обуреними людьми лицем до лиця.

Під час розмови Медяник все ж підтвердив, що і сам голосував за законопроєкт про продаж землі. Однак не зміг відповісти на запитання, скільки саме землі зможе купити один громадянин.

"А навіщо ви це ухвалили? Ідіть тоді до є**ні матері!" – без цензури порадили "слузі народу" обурені такою його некомпетентністю люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
Акції протесту в Києві
Особа
В'ячеслав Медяник
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу мітинг видео
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Поймала себя на мысли, что укроцирк перестал меня удивлять. Привыкла к бардаку. Интересно просто, чем вся эта нелепая эпопея под названием "Украина" закончится
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
В период после крещения Руси на этой территории нет людей, способных руководить государством потому здесь самостоятельного государства никогда не было.
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