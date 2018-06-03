"Ідіоти! Ви в своєму розумі?" В Україні розгорівся скандал через кривавий виступ спецназу перед дітьми

У місті Енергодар Запорізької області 1 червня до Дня захисту дітей спецназівці представили кривавий виступ.

Відповідне відео опубліковано на відеохостингу YouTube. Бійці взводу спецпризначення військової частини 3042 в рамках свого виступу показали прийоми рукопашного бою та елементи ножового.

В одній зі сцен спецназівець, який здолав у ножовому бою умовного противника, "перерізав горло" йому на очах у дітей, в результаті чого на землю пролилася бутафорська кров.

Користувачі мережі були вкрай обурені жорстоким виступом перед дітьми, засудивши спецназівців і тих, хто організував цей захід.

"Ви там в Енергодарі взагалі з глузду з'їхали? Що ви дітям показуєте?" "Наскільки потрібно бути ідіотами?" "Навіщо це?" "Просто жесть, це ж дитяче свято", "Перерізання горла зі спецефектами для дітей. Ви в своєму розумі? Ідіоти!" - пишуть коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу ошелешив "ватний" дитячий ранок в Росії.