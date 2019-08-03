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"Іди звідси, окупант хр*нів!" На Донбасі жорстко відшили пропагандистів Путіна. Відео

10.8т Читати матеріал російською

Російський пропагандист Олександр Сладков, військкор ВГТРК нагрянув на місце розмінування моста близько Станиці Луганської і отримав потужну відсіч від жителів Донбасу.

Так, він вступив у перепалку з представниками української влади, заявляючи, що територія нібито розділена між Україною і "ЛНР" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я на території України!" – відповів йому співрозмовник. "Це нейтральна територія", – почав фразу Сладков. "Яка нейтральна? Це Україна, запам'ятайте вже!" – розлютився українець, який супроводжував главу Станично-Луганської РДА Юрія Золкина.

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На Донбасі відшили пропагандистів Путіна

На Донбасі відшили пропагандистів Путіна

Скріншот з відео

"Іди звідси, окупант хр*нів!" На Донбасі жорстко відшили пропагандистів Путіна. Відео

Скріншот з відео

Він нагадав росіянам, що згідно з домовленостями в Мінську, фахівців від ДСНС повинні були допустити на іншу сторону моста для розмінування. Однак терористи порушили умову "Ось якого художника вони там роблять? За Мінським угодами їх не повинно бути!" – обурився представник України.

Сладков кілька разів перебив співрозмовника, вимагаючи від нього представитися. "Та йди ти звідси, окупант хр*нів!" – відповів той пропагандистові.

Міст у "ЛНР"

Міст у "ЛНР"

Cxid.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на мосту біля Станиці Луганській засвітився пропагандист, чоловік скандальної ведучої Кремль-ТВ Ольги Скабєєвої Євген Попов.

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Теми
Російсько-український конфлікт російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Обоз,хорош удалять клиенты,вата должна знать своё место у паРаши.
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КОНКРЕТНИЙ БЛАТАРЬ
КОНКРЕТНИЙ БЛАТАРЬ
СМЕРТЬ РУССКО-ФАШИСТСКИМ ОКУПАНТАМ ОТ НОЖА БЛАТНЫХ ДОНБАССА!!! МУЖИК КРАСАВА УТЕР НОС НЕДОРОСАМ-ПЕДОРОСАМ... ВАЖЕН ФАКТ, ЧТО ПРОСТЫЕ ЛЮДИ РЯДОМ НЕ ВМЕШИВАЛИСЬ... ИХ УЖЕ ДОСТАЛА РУЗКАЯ ОКУПАЦИЯ... МОЧИМ РУСНЮ В СОРТИРАХ РЕСТОРАНОВ ДОНБАССА!!! СМЕРТЬ СРУ.РУ
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Гражданин ЕС
Гражданин ЕС
Кто из них окупант? Разве это ополенцы на Киев пошли?
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Гражданин ЕС, да иди ты отсюда,оккупант херов. Что на украинском сайте пасёшься, Noname безликий? Троль двукопеечный.
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