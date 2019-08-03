"Іди звідси, окупант хр*нів!" На Донбасі жорстко відшили пропагандистів Путіна. Відео

Російський пропагандист Олександр Сладков, військкор ВГТРК нагрянув на місце розмінування моста близько Станиці Луганської і отримав потужну відсіч від жителів Донбасу.

Так, він вступив у перепалку з представниками української влади, заявляючи, що територія нібито розділена між Україною і "ЛНР" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я на території України!" – відповів йому співрозмовник. "Це нейтральна територія", – почав фразу Сладков. "Яка нейтральна? Це Україна, запам'ятайте вже!" – розлютився українець, який супроводжував главу Станично-Луганської РДА Юрія Золкина.

На Донбасі відшили пропагандистів Путіна Скріншот з відео

Скріншот з відео

Він нагадав росіянам, що згідно з домовленостями в Мінську, фахівців від ДСНС повинні були допустити на іншу сторону моста для розмінування. Однак терористи порушили умову "Ось якого художника вони там роблять? За Мінським угодами їх не повинно бути!" – обурився представник України.

Сладков кілька разів перебив співрозмовника, вимагаючи від нього представитися. "Та йди ти звідси, окупант хр*нів!" – відповів той пропагандистові.

Міст у "ЛНР" Cxid.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на мосту біля Станиці Луганській засвітився пропагандист, чоловік скандальної ведучої Кремль-ТВ Ольги Скабєєвої Євген Попов.

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