Ідеально під час холоду: дієтолог назвала топ-3 зимових сніданків

Для сніданків у холодну пору року найкраще обирати теплі страви, багаті білком і вітамінами. Одним із таких варіантів є яєчня із зеленню і розім'ятим авокадо.
У цій страві є важливі мікроелементи, які допомагають організму краще функціонувати взимку, повідомила в Instagram блогер-дієтолог Дарина Бухман.
"Яйця – ідеально-збалансований протеїн, багатий вітаміном A, B, D, K, холіном і амінокислотами. Багато експертів функціональної медицини зараховують яйця до списку продуктів, необхідних жінкам для здорового гормонального фону", – пояснила вона.
яєчня
Flickr Claire Wells
Ще однією гарною для сніданків стравою блогер назвала вівсяну кашу з дробленого зерна. Для ідеального рецепта, на думку Бухман, зерна потрібно залити водою на ніч і кинути туди трохи солі. Вранці потрібно промити, варити 25 хвилин на повільному вогні з куркумою і корицею.
Вівсяна каша
Flickr Leaming Lark
Третім відповідним рецептом є теплий чіа-пудинг. Для його приготування потрібно нагріти в каструлі один стакан рослинного молока і висипати туди три столові ложки насіння чіа. Помішувати потрібно протягом трьох хвилин, після чого зняти з вогню.
Що їсти на сніданок взимку ❄️? ⠀ Сьогодні розповім про свої улюблені варіантах зимових сніданків. Я вважаю, що харчування може і повинно змінюватися в залежності від сезону. Коли за вікном холодно, вранці хочеться наповнити себе чимось теплим (тому охолоджуючі смузі, смузі-Боул і Чіа-пудинги вже не здаються такими привабливими). ⠀ 🍳Яйца ⠀ Це, мабуть, єдиний продукт тваринного походження, який я дійсно люблю і без якого мені складно обходиться. Яйця - ідеально-збалансований протеїн, багатий вітаміном A, B, D, K, холін і амінокислотами. Багато експертів функціональної медицини зараховують яйця до списку продуктів, необхідних жінкам для здорового гормонального фону. Мої улюблені варіації: пара смажених яєць зі щедрою порцією зелені на пару і розім'ятим авокадо; смажене яйце з запеченим бататом і порцією салату з Кейла; безглютеновий тост з авокадо і яйцем. ⠀ 🍲Овсяная каша з дробленого зерна ⠀ Цього року відкрила для себе саме такий варіант (Steel-cut oats). Я не їла вівсянку майже півроку (навесні і влітку її зовсім не хотілося). І ось зараз зрозуміла, що її мені і хочеться: вершкової, зігріває і затишною. Я заливаю зерна на ніч, кинувши у воду кімнатної температури щіпку солі (так крупа легше засвоюється, вітаміни і мінерали в ній стають більш біодоступними і ми прощаємося з Фетіна і частково лектинами). Вранці промиваю і відварюю її (хвилин 25 на повільному вогні) з куркумою і корицею. В кінці додаю кокосове молоко (Aroy), насіння льону, гарбузовий протеїн, терте яблуко. Подаю з мигдальним урбечом (жири сприяють більш м'якому підняттю рівня цукру). ⠀ 🍑Тёплий Чіа-пудинг ⠀ Чіа-пудинг можна приготувати теплим. Він буде нагадувати манну кашу, ніжну і ситну. Можна або нагріти в каструлі залишений з вечора пудинг, додавши молока (я люблю кокосове Aroy), або приготувати прямо вранці - 1 стакан рослинного молока нагріваємо в каструлі і висипаємо туди 3 столові ложки насіння Чіа. Помішуємо протягом 3 хвилин - теплий пудинг готовий. Я люблю використовувати трохи більше молока і додати насіння льону, конопель. Зверху - пюре з манго або хурми або підігрітих заморожених ягід. ⠀ ❓А що ви віддаєте перевагу на сніданок? ⠀
Як писав OBOZREVATEL, дієтологи назвали страви, які організм із самого ранку не може добре засвоїти. Наприклад, копченості, консерви і гострі страви можуть викликати запалення слизової.