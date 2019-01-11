Ідеально під час холоду: дієтолог назвала топ-3 зимових сніданків

Для сніданків у холодну пору року найкраще обирати теплі страви, багаті білком і вітамінами. Одним із таких варіантів є яєчня із зеленню і розім'ятим авокадо.

У цій страві є важливі мікроелементи, які допомагають організму краще функціонувати взимку, повідомила в Instagram блогер-дієтолог Дарина Бухман.

"Яйця – ідеально-збалансований протеїн, багатий вітаміном A, B, D, K, холіном і амінокислотами. Багато експертів функціональної медицини зараховують яйця до списку продуктів, необхідних жінкам для здорового гормонального фону", – пояснила вона.

яєчня Flickr Claire Wells

Ще однією гарною для сніданків стравою блогер назвала вівсяну кашу з дробленого зерна. Для ідеального рецепта, на думку Бухман, зерна потрібно залити водою на ніч і кинути туди трохи солі. Вранці потрібно промити, варити 25 хвилин на повільному вогні з куркумою і корицею.

Вівсяна каша Flickr Leaming Lark

Третім відповідним рецептом є теплий чіа-пудинг. Для його приготування потрібно нагріти в каструлі один стакан рослинного молока і висипати туди три столові ложки насіння чіа. Помішувати потрібно протягом трьох хвилин, після чого зняти з вогню.

Як писав OBOZREVATEL, дієтологи назвали страви, які організм із самого ранку не може добре засвоїти. Наприклад, копченості, консерви і гострі страви можуть викликати запалення слизової.