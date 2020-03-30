Ціни, як у Києві: українець розповів про карантин на Балі і засудив бунт туристів

На Балі, звідки евакуювали українських туристів 30 березня, через епідемію коронавірусу знизилася вартість оренди нерухомості, а острів практично спорожнів.

Про це у коментарі OBOZREVATEL розповів українець Пилип Хопта, який залишився на курорті під час карантину і не полетів звідти в Україну.

За словами українця, на батьківщину відправили тільки пасажирів катарських авіаліній, вони ж прилетіли сингапурськими. Хопта назвав Балі ідеальним місцем, щоб пережити карантин, адже вжиті на острові заходи зводять ризики зараження до мінімуму.

"По-перше, тут немає ніяких проблем із social distancing. Острів порожній. 99% туристів виїхали. Виходиш на 4х-кілометровий пляж, і ти там тупо один. Можна купатися голим. По-друге, оренда нерухомості подешевшала втроє-четверо. Ізольовану віллу з басейном можна зняти за ціною одиначки на Дарниці", – розповів чоловік.

За його словами, у відкритих кафе в годину пік перебувають максимум по двоє людей, персонал носить маски. Також без масок не пускають до супермаркетів, а охорона на вході поливає руки антисептиком. До слова, масок і антисептиків в аптеках вистачає. Причому пачка з 5 масок коштує 15 гривень, стільки ж коштує одна "модна" чорна маска.

"Громадський транспорт відсутній – всі їздять на мопедах. Ідеальні умови, щоб пережити карантин. З моменту нашого приїзду все більше людей постійно в масках. Коли ми приїхали (15 березня) їх були одиниці. Тепер – більше половини. У громадських місцях – майже всі. Поліцейські, продавці магазинів, офіціанти, таксисти тощо – всі", – розповів Філіп.

Єдиний момент – весь час доводиться контактувати з паперовими грошима, бо електронні платежі там не працюють. Щоправда, враховуючи, як часто на Балі доводитися мити руки, небезпека підчепити хворобу через купюри теж невелика.

"Тут ти просто не можеш не мити руки по кілька разів на годину. 32 градуси і майже стовідсоткова вологість – ідеальний стимул. Я за один похід в кафе мию руки разів десять. Загалом за день – разів сорок", – розповів чоловік.

Також багато господарів вілл на Балі проводять дезінфекцію будинків. А у столиці Індонезії Джакарті при вході в багато установ встановили спеціальні дезінфекційні камери, по вулицях їздять машини, які обприскують тротуари і будинки.

На пляжах Балі зараз порожньо Facebook Філіпа Хопта

На пляжах Балі зараз порожньо Facebook Філіпа Хопта

Але не всім цього достатньо. Пилип розповів, що українці, які залишилися на острові, і російськомовне населення "кучкуються" – вони влаштовують вечірки на віллах, шукають спільне житло тощо.

"На мій погляд, це теж жесть. Ніхто реально не розуміє, що таке social distancing, і навіщо це", – зазначає він.

Також чоловік поділився думкою щодо ситуації з українцями, яких евакуювали з Балі через Доху. За обстановкою він стежить, зокрема, за допомогою чатів із пасажирами у Telegram.

"Це просто якесь пекло. Люди знали, що їх помістять на обсервацію. Знали абсолютно всі. Але після прильоту вирішили збунтуватися на підставі того, що "немає офіційного документа". На те, що це правильна міра, їм наср*ти. Вони хочуть втекти додому і перезаразити купу людей. Дратують до жаху. Якби мені вдалося полетіти цим рейсом, я б тільки радий був посидіти в обсервації, щоб переконатися, що у мене немає вірусу і я нікого не заражу", – розповів Пилип.

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