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2 жовтня • оновлено в 09:31
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Іде тепло: синоптики порадували зміною погоди в Україні

7.2т Читати матеріал російською

В Україні в середу, 2 жовтня, очікується потепління, яке прийде з південного заходу Європи, і суха погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вранці ще буде свіжо, проте до обіду повернеться "бабине літо".

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, на крайньому півдні країни 11-13°, вдень 18-23°, на Закарпатті та Прикарпатті до 26°.

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Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

У Києві в середу, 2 жовтня, без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.

Іде тепло: синоптики порадували зміною погоди в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз на жовтень 2019 року в Україні, а також описали кліматичну картину другого місяця осені в цілому.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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70rus xxx
70rus xxx
Одна из самых актуальных тем селян.
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