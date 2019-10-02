Іде тепло: синоптики порадували зміною погоди в Україні

В Україні в середу, 2 жовтня, очікується потепління, яке прийде з південного заходу Європи, і суха погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вранці ще буде свіжо, проте до обіду повернеться "бабине літо".

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, на крайньому півдні країни 11-13°, вдень 18-23°, на Закарпатті та Прикарпатті до 26°.

Погода в Україні Ілюстрація

У Києві в середу, 2 жовтня, без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 20-22°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз на жовтень 2019 року в Україні, а також описали кліматичну картину другого місяця осені в цілому.

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