Іде спека! З'явився прогноз погоди на початок тижня в Україні

На початку тижня погода в Україні буде спекотною, проте в деяких областях пройдуть дощі.

У деяких регіонах країни температура буде досягати 35 градусів вище нуля. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, в понеділок очікується +26 ... +32 градуси на крайньому заході, на південному заході – Чернівецька область, Одеська область – ймовірно до 35 градусів вище нуля.

Погода в Україні

У Волинській, Рівненській та Львівській областях можливі локальні грозові осередки. У Києві понеділок буде сонячним і спекотним, вдень від +28 до +30.

Крім того, за словами синоптика, сильна спека очікується в Україні, включно з Києвом, у вівторок. Надалі спека ще побуде на півдні, сході, в центральних областях. До п'ятниці спека піде за межі України.

Погода в Україні з 12 по 16 серпня facebook.com/tala.didenko

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дала несподіваний прогноз погоди в Україні. Вона додала відповідну ілюстрацію.

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