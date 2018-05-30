Іде спека: з'явився прогноз погоди на перші дні літа в Україні

У найближчі дні в Україні очікується спекотна погода без опадів, але з сильним вітром в окремих регіонах.

31 очікується значне падіння атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

У четвер температура вночі 13-18 градусів, східних областях 10-15, вдень 25-30, в південній частині місцями 31-33 градуси, в Чернігівській, Сумській та Харківській областях до +24; в Карпатах до +22.

У Києві 31 травня буде без опадів, вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі до 18, вдень до +30 градусів.

В Україні 1 червня опадів не передбачається, вітер буде північно-східний, 5-10 м/с.

Температура в східних регіонах, Чернігівській та Сумській областях вночі до 8 тепла, вдень до +21; на півдні і заході +14, на узбережжі морів до 18 °, вдень +28.

У Києві 1 червня вітер північно-східний, 5-10 м/с, температура водзуха до +24.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше синоптик уточнила прогноз по жарі в Україні .