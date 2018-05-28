Іде спека: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У понеділок, 28 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, температура повітря прогріється до +28.

Так, на заході України - від +23 до +28 градусів, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

У південних областях мінлива хмарність, температура складе від +25 до +28 градусів.

На сході також опади не передбачаються, температура від +24 до +27 градусів. У північній частині також без опадів, температура від +25 до +27 градусів.

У Києві денна температура від +25 до +27 градусів, очікується мінлива хмарність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця травня в Україні встановиться сонячна погода без опадів, лише в останній день весни у західних областях пройдуть дощі з грозами, при цьому поступово буде підвищуватися і температура повітря.