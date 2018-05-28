Іде спека: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У понеділок, 28 травня, в Україні очікується мінлива хмарність, температура повітря прогріється до +28.
Так, на заході України - від +23 до +28 градусів, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.
У південних областях мінлива хмарність, температура складе від +25 до +28 градусів.
На сході також опади не передбачаються, температура від +24 до +27 градусів. У північній частині також без опадів, температура від +25 до +27 градусів.
У Києві денна температура від +25 до +27 градусів, очікується мінлива хмарність.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця травня в Україні встановиться сонячна погода без опадів, лише в останній день весни у західних областях пройдуть дощі з грозами, при цьому поступово буде підвищуватися і температура повітря.
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