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Іде потепління: синоптики потішили різкою зміною погоди

20.2тЧитати матеріал російською

У неділю, 28 жовтня, в Україну прийде часткове потепління і сонячна погода.

Дощі, за прогнозами синоптиків, пройдуть тільки на заході країни, повідомляє Укргідрометцентр.

На півдні вдень повітря прогріється до +21 градуса, вночі очікується до +11 градусів. На заході вдень обіцяють до +22 градусів, вночі - до +5 градусів. На сході синоптики обіцяють від +18 до +20 градусів вдень і до +11 вночі. На півночі вдень очікується до +14 градусів, вночі температура опуститься до +5 градусів.

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Іде потепління: озвучено прогноз погоди в Україні

У Києві в неділю, 28 жовтня, буде сухо, вдень від +12 до +14 градусів, вночі від +6 до +8 градусів.

Іде потепління: синоптики потішили різкою зміною погоди

Як повідомляв OBOZREVATE, у найближчі тижні в Україні збережеться тепла погода з невеликими дощами, перші заморозки з мокрим снігом очікуються у листопаді.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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