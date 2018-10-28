Іде потепління: синоптики потішили різкою зміною погоди

У неділю, 28 жовтня, в Україну прийде часткове потепління і сонячна погода.

Дощі, за прогнозами синоптиків, пройдуть тільки на заході країни, повідомляє Укргідрометцентр.

На півдні вдень повітря прогріється до +21 градуса, вночі очікується до +11 градусів. На заході вдень обіцяють до +22 градусів, вночі - до +5 градусів. На сході синоптики обіцяють від +18 до +20 градусів вдень і до +11 вночі. На півночі вдень очікується до +14 градусів, вночі температура опуститься до +5 градусів.

У Києві в неділю, 28 жовтня, буде сухо, вдень від +12 до +14 градусів, вночі від +6 до +8 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATE, у найближчі тижні в Україні збережеться тепла погода з невеликими дощами, перші заморозки з мокрим снігом очікуються у листопаді.