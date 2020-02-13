Іде похолодання: синоптики попередили про зміну погоди в Україні

В Україні в четвер, 13 лютого, похолодає. У більшості регіонів, крім східних і частини північних областей, буде відносно сухо, без істотних опадів.

Температура повітря вночі складе від -3 до + 2°, вдень - від -1 до + 4°, на півдні - від +6 до +8°. Вітер західний, 7-12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні "Інформатор"

У Києві 13 лютого буде хмарно, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до від +2 до + 4°.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 лютого буде досить спокійною, очікуються лише невеликі обурення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна-2020 на Україні може початися з аномально високої температури і стати найтеплішою для Києва згідно зі спостереженнями метеорологів протягом останніх 130 років.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!