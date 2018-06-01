"Їде гопота": кримчани обурилися туристами з Росії

Кримський міст не привів до притоку туристів на окупований півострів.

Про це OBOZREVATEL розповіли місцеві жителі. За їх словами, пляжі заплонени на чверть.

"Міст відкрили тільки для легковиків, але вже кілометрові пробки на трасі до Сімферополя. Нову дорогу не побудували, так куди діватися? Я по Алушті не бачу, щоб туристів додалося. Відомий пансіонат "Політ", судячи по пляжу, заповнений на чверть. У приватному секторі дуже рідкісні відпочиваючі. Росіяни з грошима до нас на півострів не поїдуть, вони полетять до Туреччини або в Сочі, де інфраструктура та умови набагато краще. До нас їде гопота без грошей, але з великими претензіями. Їм кондиціонер, окремий санвузол з душем, кухню подавай", - скаржиться кримчанин Василь Черніков.

За його словами, з материкової України на окупований півострів майже не їдуть.

"Зараз на набережній побудували багато приватних готелів, видно, що люди вклали гроші. І багато виставлені на продаж. Мабуть, так і не дочекалися своїх туристів. Мені дуже подобаються білоруси, вони не такі нахабні як росіяни, але чомусь до нам вони мало їздять. А українців майже немає", - зазначив Черніков.

Крім того, відпочиваючі на півострові не задоволені високими цінами на продукти. "Міст відкрили, обіцяли, що тепер доставка товарів буде дешевше, але за цінами цього не відчувається", - розповідає киянка, яка їздить в Ялту до родичів.

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