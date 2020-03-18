"Це я вбила Еріку!" ICTV вибачився за конфуз із Зеленським

Телеканал ICTV вибачився за те, що під час відеозвернення президента України Володимира Зеленського до народу помилково запустив субтитри до серіалу "Нюхач" із курйозними фразами "Це я убила Еріку!", "Вибачте мене, якщо зможете "та іншими.

Про це повідомила пресслужба каналу в коментарі "Детектору медіа". Там зазначили, що інцидент трапився через технічну помилку﻿. Представники каналу заявили, що вирішили перервати серіал "Нюхач", щоб показати звернення.

"Враховуючи важливість звернення, ми ухвалили рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали цю суспільно важливу інформацію", – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський

Водночас телеканал попросив глядачів звернути увагу не на помилку, а на зміст звернення.

"Ми закликаємо усіх, хто поширював скріншот цієї прикрої помилки, розповсюдити ролики про способи попередження коронавірусу", – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, що виступ Зеленського супроводжувався титрами: "Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Пробачте мені, якщо зможете", "Белла Осмаловська", "Чому надруковано? Чому не від руки?", "Тіло підтягували вже після смерті" тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 березня лідер держави звернувся до українців з приводу загрози коронавірусу і розповів про евакуацію громадян з інших країн.

Помилка з субтитрами під час трансляції його промови стала приводом для глузувань у мережі. Користувачі активно публікують фрагмент відео і скріншоти з титрами, а також створюють фотожаби.

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