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18 березня • оновлено в 17:26
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"Це я вбила Еріку!" ICTV вибачився за конфуз із Зеленським

4.8т
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Телеканал ICTV вибачився за те, що під час відеозвернення президента України Володимира Зеленського до народу помилково запустив субтитри до серіалу "Нюхач" із курйозними фразами "Це я убила Еріку!", "Вибачте мене, якщо зможете "та іншими.

Про це повідомила пресслужба каналу в коментарі "Детектору медіа". Там зазначили, що інцидент трапився через технічну помилку﻿. Представники каналу заявили, що вирішили перервати серіал "Нюхач", щоб показати звернення.

"Враховуючи важливість звернення, ми ухвалили рішення перервати один з найпопулярніших телевізійних серіалів, щоб якомога більше людей, зокрема тих, хто не дивляться новини, все одно отримали цю суспільно важливу інформацію", – йдеться в повідомленні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Водночас телеканал попросив глядачів звернути увагу не на помилку, а на зміст звернення.

"Ми закликаємо усіх, хто поширював скріншот цієї прикрої помилки, розповсюдити ролики про способи попередження коронавірусу", – додали в пресслужбі.

Нагадаємо, що виступ Зеленського супроводжувався титрами: "Це я вбила Еріку", "Вона забрала в мене кохану людину", "Пробачте мені, якщо зможете", "Белла Осмаловська", "Чому надруковано? Чому не від руки?", "Тіло підтягували вже після смерті" тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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