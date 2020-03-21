Ібупрофен у разі коронавірусу: Комаровський розвінчав гучний міф

Ібупрофен в разі підозрі на захворювання коронавірус COVID-19 пити можна, адже офіційної інформації про заборону від Всесвітньої організації охорони здоров'я немає.

Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський, записавши відео про цей вірус. Ролик з'явився на його Youtube-каналі 20 березня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Лікар зазначив, що йому надійшло вже тисячі листів із запитанням, чи можна пити ібупрофен, якщо є підозра на COVID-19.

Комаровський розвінчав гучний міф про коронавірус

"На сайті ВООЗ жодної офіційної інформації про те, що ібупрофен пити не можна, не існує", – підкреслив він.

За словами Комаровського, річ у тім, що спершу одне зі ЗМІ висунуло гіпотезу про заборону пити ці ліки. Але, він підкреслив, що це була лише гіпотеза, а не наукові дані. Потім про це заговорив і міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

"Після цього один з чиновників ВООЗ сказав, що вони вважають, що ібупрофен не можна... Але чиновник сказав, а ВООЗ нічого подібного офіційно не затвердила! Тому, коли вона офіційно це затвердить, тоді ми це доведемо до загального відома", – сказав лікар.

"На сьогодні – парацетамол, ібупрофен. Але якщо вам страшно – тільки парацетамол", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Міністр охорони здоров'я Франції Веран заявив, що протизапальні ліки здатні тільки погіршити стан здоров'я у разі наявності в пацієнта COVID-19. За його словами, ібупрофен і кортизон можуть ускладнити перебіг хвороби.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відмовилася від застережень щодо вживання болезаспокійливого і жарознижуючого засобу ібупрофен в разі підозрі на коронавірус.

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