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"Їб*ште і не скигліть": жителі Криму усвідомили, у що вляпалися з Росією

6.4тЧитати новину російською

Жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що значить гасло "Крим наш".

На ситуацію на півострові поскаржилися в паблік "Життя Армянська". Відповідний пост опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер кримських бандерівець.

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"Я кримчанин. Але зрозумів тільки недавно" правильне "словосполучення -" Крим наш ". Виявилося, він ваш, але не наш. З приходом молодого губернатора почали в нагляк віджимати бізнес, пляжі віддають стороннім, в судноремонтному і виноградарському справі вимагають частку, навіть морських ссавців ділять, ні, не так ми бачили Крим в Росії точно! " - йдеться в повідомленні.

"Тільки прокинулися? Ви коли всім Кримом за Путіна топили, думали вам всім цукерки безкоштовно роздавати будуть? Еб * ште, як інші росіяни, і не скигліть", - відповів один з росіян в коментарі до скарги.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше туристи з Росії хамством довели до ручки жителів Криму .

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
Там где рашка там грязь, разруха, пьянь - а вы что хотели иуды? Теперь вы на родине - целуйтесь в десна с угро-финнами и не скулите
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Это не "жители Крыма пожаловались", это сраный бандеровец, как всегда, пытается всех жителей Крыма измазать говном.
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
да новости супер. когда отдыхали в Алуште,люди совсем другое говорят, и только этому бендеровцу плачутся. а он должен кастрюль порадовать.
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