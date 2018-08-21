"Їб*ште і не скигліть": жителі Криму усвідомили, у що вляпалися з Росією

Жителі Криму поскаржилися на злиденне життя в окупації, заявивши, що лише через роки зрозуміли, що значить гасло "Крим наш".

На ситуацію на півострові поскаржилися в паблік "Життя Армянська". Відповідний пост опублікував на своїй сторінці в Twitter блогер кримських бандерівець.

"Я кримчанин. Але зрозумів тільки недавно" правильне "словосполучення -" Крим наш ". Виявилося, він ваш, але не наш. З приходом молодого губернатора почали в нагляк віджимати бізнес, пляжі віддають стороннім, в судноремонтному і виноградарському справі вимагають частку, навіть морських ссавців ділять, ні, не так ми бачили Крим в Росії точно! " - йдеться в повідомленні.

"Тільки прокинулися? Ви коли всім Кримом за Путіна топили, думали вам всім цукерки безкоштовно роздавати будуть? Еб * ште, як інші росіяни, і не скигліть", - відповів один з росіян в коментарі до скарги.

Крим. На паблік Армянська до вати дійшло, що "Кримнаш" означає, що "Крим їх", а також поскаржилися на свою злиденне життя, що викликало бурю обурення у заробітчан, запоребріков і упоротих, які вимагають вдалися цей спіч pic.twitter.com/iymVEhCChz - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 20 серпня 2018 р

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше туристи з Росії хамством довели до ручки жителів Криму .