IBOX Bank назвали найкращим транзакційним банком року

Український комерційний банк IBOX Bank переміг у номінації як кращий транзакційний банк за версією клубу "Банкиръ".

Інформація про це з'явилася на сайті банку. XII церемонія нагородження XII всеукраїнського конкурсу "Банк року 2020", організованого міжнародним фінансовим клубом "Банкиръ", відбулася 28 жовтня.

"2020 був нестандартним для всіх, але для IBOX Bank він також став роком великих позитивних змін. Отримана нагорода – перший з багатьох знаків того, що ці зміни на краще, а наша команда рухається в правильному напрямку. Це заслуга всіх і кожного працівника нашого банку. Нагорода бути кращим Транзакційним банком стала можливою винятково завдяки співпраці з топовими партнерами, а саме з компанією Vodafone Україна, Київстар та Lifecell. А також банк зобов'язаний своїм ключовим і топовим учасникам платіжного ринку EasySoft, City24, ФК "Система", iBox і LeoGaming. Цю перемогу ми присвячуємо партнерам", – розповіла т.в.о. Голови правління IBOX Bank Заряна Ківак на церемонії нагородження.

Нагадаємо, влітку 2020 року IBOX Bank провів ребрендинг і оголосив про нову стратегію розвитку. У вересні банк закінчив пряму інтеграцію з Mastercard, став учасником однієї з найбільших українських платіжних систем "Фінансовий світ" і готується запустити свій інтернет-еквайринг для бізнесу.