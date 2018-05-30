І спека, і дощ: синоптик уточнила прогноз погоди по Україні

У четвер, 31 травня, над Україною "зависне" атмосферний фронт, який як і раніше встановить спеку по всій території країни.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

"Тобто, фронт над нами пройде, все прогностичні карти його "дають", проте ось дощів з нього - вже дуже локально і місцями. Ловіть просто - і все. Кому пощастить", - зазначила вона.

За словами Діденка, цей фронт малоактивний, температура повітря хоча і висока, але ще недостатньо контрасту, щоб це виливалося в істотні зливи.

"Температура повітря за фронтом знизиться. Завтра на Сході буде десь в межах +20... +23 градусів. На решті території ще дуже тепло, +24... +30 градусів. У п'ятницю знизиться температура повітря повсюдно в Україні, крім західних областей" , - додала синоптик.

У Києві 31 травня очікується проходження атмосферного фронту, але опадів не буде. Тільки в понеділок ймовірність дощу в Києві.

"Завтра в столиці +26... +28, у п'ятницю температура повітря знизиться до +22... +24 градуси", - резюмувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL , до кінця травня в Україні встановиться сонячна погода без опадів, лише в останній день весни в західних областях пройдуть дощі з грозами , при цьому поступово буде підвищуватися і температура повітря.