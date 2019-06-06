"І що, що загинув": маршрутник публічно принизив мати воїна АТО

У Дніпропетровській області водій маршрутки образив матір українського воїна, який загинув в АТО під Іловайськом.

На своїй сторінці в Facebook Галина Кузьменко повідомила, що хотіла проїхати по маршруту №244 Підгороднє – Дніпро, скориставшись пільговими посвідченням, яке видається сім'ям загиблих на сході українських військових, проте зазнала нападок з боку чоловіка.

Водій маршрутного таксі, побачивши документ, відразу ж накинувся на жінку.

"Ти в АТО служила, чи що? Ну, і що, що твій син загинув. С**а, бл**ь, знав би, не зупинився. Пиши скаргу, я не боюся нікого", – процитувала водія в мережі Галина Кузьменко.

Жінці вдалося сфотографувати номерний знак маршрутного таксі – АЕ 1867 ЕМ.

facebook.com/GalinaKuzmenko

Галина Кузьменко розповіла, що вона також хотіла зняти водія, але він прикрив камеру. Жінка розповіла, що її син воював в батальйоні "Дніпро-1", він помер від важких поранень, отриманих в Іловайську.

"Ні, я не служила в АТО, тільки постійно беру участь у боях за людську гідність", – пише ображена жінка.

Користувачі мережі вкрай обурені таким ставленням до матері, яка виховала справжнього патріота України. Вони залишають сотні коментарів.

facebook.com/GalinaKuzmenko

facebook.com/GalinaKuzmenko

А один з жителів області, який щодня їздить в місто на роботу, навіть запропонував Галині допомогти їй з проїздом в Дніпро на своєму авто.

"Я майже кожен другий день вранці їду з Новомосковська до Дніпра на роботу, а ввечері – у зворотний бік додому. Буду радий підвезти вас, або інших батьків наших Захисників, або ж Захисників. Звичайно, безкоштовно", – написав Олексій Шумак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі священик РПЦ відмовився причащати дитину бійця АТО, заявивши, що не визнає ПЦУ і не вважають її канонічною.

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