"І лопух замість паперу": мережу розсмішив новий "прорив" у "ЛНР"

В окупованій частині Луганської області "прогрес" досяг того, що квитки на потяги виписують вручну.

Про нове досягнення в "ЛНР" у Twitter розповів блогер Денис Казанський, прикріпивши фото такого квитка.

"Добре, що прогнали американських прихвоснів із принтерами", – пожартував він.

"Красиво ж. З цими принтерами взагалі руками писати розучилися", "Може, це новий шрифт такий?" "Так це ж міжнародний рейс. Рівень!" "Це принтер нового покоління", "А замість туалетного паперу добре використовувати лопух", – сміються інші користувачі.

Добре, що прогнали американських прихвоснів з цими їхніми принтерами pic.twitter.com/KDUd0lXror - Денис Казанський (@den_kazansky) September 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що на окупованому Донбасі організовують перевезення між "ДНР" і "ЛНР", які охрестили "міжнародними".

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