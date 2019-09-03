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3 вересня • оновлено в 19:21
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/ Суспільство

"І лопух замість паперу": мережу розсмішив новий "прорив" у "ЛНР"

3.3т Читати матеріал російською

В окупованій частині Луганської області "прогрес" досяг того, що квитки на потяги виписують вручну.

Про нове досягнення в "ЛНР" у Twitter розповів блогер Денис Казанський, прикріпивши фото такого квитка.

"Добре, що прогнали американських прихвоснів із принтерами", – пожартував він.

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"Красиво ж. З цими принтерами взагалі руками писати розучилися", "Може, це новий шрифт такий?" "Так це ж міжнародний рейс. Рівень!" "Це принтер нового покоління", "А замість туалетного паперу добре використовувати лопух", – сміються інші користувачі.

"І лопух замість паперу": мережу розсмішив новий "прорив" у "ЛНР"
"І лопух замість паперу": мережу розсмішив новий "прорив" у "ЛНР"
"І лопух замість паперу": мережу розсмішив новий "прорив" у "ЛНР"
"І лопух замість паперу": мережу розсмішив новий "прорив" у "ЛНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що на окупованому Донбасі організовують перевезення між "ДНР" і "ЛНР", які охрестили "міжнародними".

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Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
А в Кыыви гиперлуп в аэропорт доставляют в ручную
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Карпов Стас
Карпов Стас
Американские прихвостни еще рулят Украиной. Еще никого не прогнали, страна еще во внешнем управлении
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Смешно другое, что вас имеют во все дыры))) за печеньку уже стремно скакать, за картинку только))
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