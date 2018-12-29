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Hyperloop в Україні: названа нова мета проекту

2.4тЧитати матеріал російською

Створення в Україні системи надзвукового вакуумного пасажирського транспорту Hyperloop спрямоване не на перевезення пасажирів. Основна мета проекту – міжнародні випробування прототипу.

Про це в ефірі ObozTV заявив футуролог Олексій Толкачов. За його словами, на заводі "Моторсіч" буде створено експериментальний майданчик, на якому будуть проводитися випробування в рамках міжнародного консорціуму.

"І виходить, що Україна є в цій сфері однією з перших в світі. Тому що експериментальний майданчик де? В Україні. Кажуть: "Та яка Україна, у них же криза, війна, політична стагнація..." А ні, вибачте, у нас Hyperloop, вчені, випробувальні бази – ми все можемо!" – запевнив Толкачов.

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"Це як з морським стартом ракет. Ми були третьою країною в світі за кількістю запущених ракет-носіїв. Це був ще 2008-2009 рік. Було чим пишатися. Тепер потрібно знову ставити перед собою амбітні цілі, щоб було чим пишатися", – додав футуролог.

Тестовий майданчик Hyperloop

Тестовий майданчик Hyperloop

Як повідомляв OBOZREVATEL, запуск першої лінії вакуумного поїзда за технологією Hyperloop в Україні відбудеться в найближчі 5 років.

Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop transportation technologies домовилися про співпрацю в області технологій вакуумного поїзда Hyperloop. Відповідний меморандум був підписаний Мінінфраструктури та Hyperloop.

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Україна
Теги
потягSpaceX
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Буфетный Ультракрепидарий
Буфетный Ультракрепидарий
Собственно, именно таким как на фото гиперлуп на Украине и будет: труба 10 метров с открытыми концами. Любой рагуль сможет залезть, проползти из конца в конец на карачках и ощутить себя эуропейцiм
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
А в Севастополе вышла на проектную мощность новая электростанция. Крымчане снова с теплотой вспоминают Чубарова. Без его помощи Крым до сих платил бы за электричество Украине.
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Зямов Oся
Зямов Oся
"будет создана экспериментальная площадка". То есть ее ещё нет, но тут внезапно "выходит, что Украина является в этой сфере одной из первых в мире." Это как? Дурень думкой богатіє.
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